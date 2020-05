Leutkircher Wochenmarkt bietet einen ersten Eindruck der „neuen Normalität“

Frühsommerliche Temperaturen haben am Montagvormittag zahlreiche Besucher auf den Wochenmarkt in der Leutkircher Altstadt gelockt. Viele von ihnen nutzen auch die Gelegenheit, in den seit diesem Tag wiedereröffneten Cafés zu verweilen. Auch wenn es auf dem Wochenmarkt keine Pflicht ist, trugen viele der Besucher beim Rundgang eine Mund-Nasen-Maske. Dieser Umstand – und die Absperrbändern an den Marktständen – machte deutlich, dass trotz der zahlreichen Menschen in der Altstadt die Situation nach wie vor eine andere ist als vor der Corona-Pandemie. Aber die gelöste Stimmung, die auf der Straße zu spüren war, obwohl die Menschen die Sicherheitsabstände größtenteils eingehalten haben, könnte ein erster Eindruck davon sein, wie die vielzitierte „neue Normalität“ in den nächsten Monaten gelingen könnte.