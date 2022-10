Weihnachtsmärkte im Allgäu: Leutkircher Standort noch offen, Isny will Energie sparen

Verführerische Düfte, weihnachtliche Klänge und funkelnde Lichter soll es in diesem Jahr wieder auf den Weihnachtsmärkten in Leutkirch und Isny geben.

Schwäbische.de hat sich unter anderem nach dem Stand der Planungen und möglichen Neuerungen erkundigt. Auch das Thema Energiesparen ist bei den Organisatoren der beiden Städte präsent.

Leutkircher Weihnachtsmarkt

Ob der Leutkircher Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr auf dem Kornhausplatz stattfindet, ist derzeit noch offen. (Foto: Archiv: Simon Nill)

„Wir machen auf jeden Fall einen Weihnachtsmarkt“, sagt Tobias Pflug vom Leutkircher Wirtschaftsbund, der seit Jahren den Budenzauber organisiert. Er findet in diesem Jahr vom Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 27. November, statt. Mit den Planungen steht der Verein in Moment allerdings noch relativ am Anfang.

Nicht endgültig geklärt sind etwa die Größe und der Rahmen des Events. Die Entscheidung darüber hänge unter anderem davon ab, wie viele und welche Aussteller sich für einen Platz in den Verkaufshütten beworben haben. In den kommenden Tagen gelte es, die Anfragen zu sichten und die Beschicker auszuwählen. Vorrang haben nach Angaben von Pflug solche Interessenten, die wirtschaftlich von Weihnachtsmärkten abhängig sind, aber auch die Leutkircher Vereine.

Je länger wir uns im Museumsinnenhof aufgehalten haben, umso mehr haben wir gesehen, welche schöne Stimmung ein Weihnachtsmarkt dort bringen könnte. Tobias Pflug

Offen ist indes auch der Standort. Bislang hatte der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsbühl sowie dem Kornhausplatz stattgefunden.

Im vergangenen Jahr hatten die Verantwortlichen wegen der Corona-Pandemie kurzzeitig aber über den Innenhof des Museums im Bock sowie den Bereich hinter dem Gotischen Haus nachgedacht. Steigende Corona-Fallzahlen zwangen den Wirtschaftsbund dann allerdings zur Absage des Weihnachtsmarkts in etwas kleinerem Rahmen.

„Je länger wir uns im Museumsinnenhof aufgehalten haben, umso mehr haben wir gesehen, welche schöne Stimmung ein Weihnachtsmarkt dort bringen könnte“, erklärt Pflug nun. Deshalb kann sich der Geschäftsführer des Wirtschaftsbundes sehr gut vorstellen, den Budenzauber dorthin zu verlagern. Er verspricht sich davon einen attraktiveren und stimmungsvolleren Weihnachtsmarkt. Der Nachteil: Es hätten höchsten zehn bis zwölf Verkaufshütten Platz. Auf dem Gänsbühl und dem Kornhausplatz sind es hingegen 18 Stände.

Eine endgültige Entscheidung werde zeitnah getroffen, verspricht Pflug. Klar ist hingegen, dass aus Energiespar-Gründen die komplette Weihnachtsmarkt-Beleuchtung auf LED umgestellt wird. Das sei kein riesiger Aufwand, weil in den vergangenen Jahren bereits gute Vorarbeit geleistet worden sei und bereits einige LED-Leuchtmittel zur Verfügung stehen.

Isnyer Schlossweihnacht

Die Isnyer Schlossweihnacht soll in diesem Jahr wieder Adventsstimmung verbreiten. (Foto: Ernst Fesseler)

Eine Woche später, vom Mittwoch, 30. November, bis Sonntag, 4. Dezember, findet derweil die Isnyer Schlossweihnacht statt. Seit vielen Jahren lockt das ganz besondere Flair zahlreiche Besucher in den Innenhof des Schlosses. Abendlicher Höhepunkt ist das traditionelle „Engelefliegen“.

„Die Beschicker der Hütten sind schon seit Anfang des Jahres gesetzt“, teilt Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, auf Anfrage mit. Dort soll es dann vorwiegend regionale Produkte zu kaufen geben, die mit viel Kreativität und Hingabe gefertigt wurden. Hinzu komme eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen.

In den kommenden Wochen werde das Rahmenprogramm, die Dekoration, das Kinderprogramm und weiteres auf die Beine gestellt, erklärt Mechler. Fest steht, dass es unter anderem wieder Darbietungen von Blaskapellen und Chören sowie andere weihnachtliche Konzerte geben soll.

Hier werden wir uns durch unsere Elektriker beraten lassen und in den kommenden Wochen ein ausgearbeitetes Konzept liefern. Katrin Mechler

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchten wir unseren Bürgern und Gästen eine ganz besondere Stimmung im Schlossinnenhof bieten“, stellt die Leiterin des Stadtmarketings klar. Nach wie vor soll allerdings auf die Handwerker-Remise verzichtet werden, „da es in dem schönen engen Raum im Schloss bei den Handwerksvorführungen doch immer recht eng war“.

Auch das Thema Energiesparen hätten die Organisatoren im Auge. „Hier werden wir uns durch unsere Elektriker beraten lassen und in den kommenden Wochen ein ausgearbeitetes Konzept liefern.“ Klar sei aber schon jetzt, dass es einen mit LED-Lichterketten beleuchteten Christbaum im Schlossinnenhof geben werde.