Leutkircher Weihnachtsmarkt: Erweiterung in Museum-Innenhof kommt bestens an

„Zündet die Lichter der Freude an“: Mit diesem Refrain eines bekannten Adventslieds hat der Sängerkranz unter Leitung von Anne-Regina Sieber bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Donnerstagabend die Stimmung gut getroffen: Leuchtende Mienen waren nicht nur bei den zahlreichen Zuhörern zu sehen, sondern auch bei Hans-Jörg Henle und Tobias Pflug: Der Oberbürgermeister und der Innenstadtbeauftragte freuten sich, dass der Markt nach der Corona-Pause wieder stattfinden kann und waren gespannt, wie die Erweiterung in den historischen Innenhof des Museums im Bock bei den Besuchern ankommt.

Unverzichtbar: Musiker sorgen für adventliche Stimmung beim Leutkircher Weihnachtsmarkt. (Foto: Schweigert)

Umsatz „befriedigend“ bis „sehr gut“

Auf alle Fälle waren freudige Mienen, nur kurz unterbrochen von einem Schauer am Freitagabend, während des gesamten Markts bei Jung und Alt vor und in den Marktständen zu sehen. Von „befriedigend“ bis „sehr gut“ zum Thema Umsatz reichte die Bilanz der Standbeschicker, wobei die trocken-kalte Witterung gerade den Ausschank von Glühwein und Punsch beförderte. So waren die beliebten „Bredla“ des Sängerkranzes nach einem Tag so gut wie ausverkauft und beim Zorn-Stand war der Renner die „Treppenspirale“.

Positive Rückmeldungen der Besucher

Durchwegs positiv waren auch die Rückmeldungen der Besucher: „Erfreulich ist der gute Besuch und die stimmungsvolle Beleuchtung, für unsere Kinder war der Schafstall ein Anziehungspunkt“, sagt beispielsweise Familie Laubenberger aus Weipoldshofen. „Am besten hat mir der Clown gefallen, der aus Ballonen Tiere gebastelt hat“, schwärmte die fünfjährige Greta.

Hans-Jörg Henle und Tobias Pflug: Ein Prost mit Punsch auf den Weihnachtsmarkt. Im Hintergrund ist der Sängerkranz zu sehen. (Foto: stadt leutkirch)

„Super nach Corona, ich mag die Gefühle und die Stimmung“, lobt auch Dragica Vujevic den Markt. Und Daniel, zehn Jahre alt, mochte „die Pfannkuchen mit Schinken und Käse besonders und die ‚Kotflügel‘, die Ohrschützer, die ich gekauft habe“. Der 13-jährige Jugendgemeinderat Vujevic brachte es schließlich auf den Punkt: „Es ist saumäßig schön.“

Zufriedene Bilanz bei Veranstalter und Polizei

Hierzu beigetragen haben sicher die zahlreichen Musikanten: Drehorgelspieler, Posaunenchor, Gassensänger, Akkordeonensemble, Alphorngruppe, der Allgäuer Alpenchor, das Adventssingen im Museumsinnenhof und die kleinen Besetzungen der Leutkircher Musikkapellen. „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden“, lautete das Fazit von Tobias Pflug. „Durch die Bank war eine anhaltend gute Stimmung ‚endlich nach Corona‘ festzustellen.“

Ständig umlagert und eine Gelegenheit, sich aufzuwärmen: die Druckwerkstatt. (Foto: schweigert)

Auch das neue Konzept mit dem Einbeziehen des „Juwels Innenhof“ sei bestens angekommen und die Plätze hätten sich gegenseitig ergänzt. Mit etwas mehr Vorbereitungszeit möchte Plug im nächsten Jahr „nur nachjustieren“, wie beim Kinderprogramm und Essensangebot. Positiv war auch die Auskunft vom Polizeipräsidium in Ravensburg: „Keine besonderen Vorkommnisse beim Leutkircher Marktgeschehen.“