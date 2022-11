Leutkircher Weihnachtsmarkt an neuem Standort

Die Öffnungszeiten des Leutkircher Weihnachtsmarkts: Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Für den Aufbau sucht der Wirtschaftsbund noch Aufbauhelfer, die beim Aufstellen der Hütten helfen. Treffpunkt ist am Freitag, 18. November, und am Montag, 21. November, jeweils um 9 Uhr an den Hüttenstandorten, für Essen und Getränke ist gesorgt.