Leutkircher vhs-Programm ist bereits online buchbar

Die vhs Leutkirch hat ihr Programm in allen Fachbereichen erheblich weiterentwickelt. So finden Familien zahlreiche Angebote, die Erwachsene gemeinsam mit ihren Kindern, Neffen, Nichten oder Enkeln buchen können, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zahlreiche Kreativ-Angebote sind neu im Programm. Und erstmals wendet sich die vhs einer Gruppe zu, die in vhs-Kursen krass unterrepräsentiert ist: den Männern.

Das gedruckte Programmheft der vhs- Leutkirch erscheint am 5. September und wird an den üblichen Stellen ausliegen. Online ist das gesamte vhs-Programm bereits buchbar unter www.vhs-leutkirch.de. Begleitend zum Programmheft bringt die vhs Leutkirch in diesem Herbst zwei Leporellos heraus, die sich an die Zielgruppen Familien und Männer wenden.

Erstmals in ihrer Geschichte bietet die vhs Kurse an, bei denen Männer unter sich bleiben, heißt es weiter in der Mitteilung. Hier ist Yoga im Programm, aber auch ein Ernährungskurs, ein Outdoortraining, ein Meditationsangebot ein Kreativ-Kurs. In einem eigens gestalteten Flyer stellt die vhs zudem Angebote zusammen, die für alle Menschen offen sind, für Männer besonders interessant sein dürften, etwa eine Exkursion zur Baustelle von Stuttgart 21 sowie weitere interessante Exkursionen, handwerkliche Kurse, Bier-Degustationen, aber auch Sportkurse und berufliche Bildungsangebote, die für Männer sehr interessant sind.

Erheblich erweitert hat die vhs Leutkirch ihr Kursprogramm für Kinder und Familien. Auch hierzu wird rechtzeitig vor dem Start ins Herbstsemester (12. September) ein zusätzliches Faltblatt erscheinen. So wird es im neuen vhs-Programm neben der Ballettschule zahlreiche weitere bewegungs-, Kreativ- und Erlebnisangebote geben, an denen Kinder alleine teilnehmen können (Schwimmkurse, Bastelkurse, Tastschreiben, Theaterworkshop etc.). Darüber hinaus hat die vhs familientaugliche, erlebnisorientierte Kurse und Exkursionen ins Programm genommen. So gibt es einige neue Bewegungskurse für Eltern und Kinder, interessante Angebote in freier Natur, Filzkurse, Kräuterwanderungen.

Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage der vhs (www.vhs-leutkirch.de) und ab 5. September dann auch wieder telefonisch möglich unter 07561 / 871 88. Aktuelle Informationen auch auf Facebook und Instagram.