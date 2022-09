Leutkircher Unternehmen Myonic ehrt seine Mitarbeiter

Seit vielen Jahren stellen Myonic-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Schaffenskraft in den Dienst des Unternehmens und beeindrucken durch ihre langjährige Treue und Verlässlichkeit, teilt das Unternehmen mit. Diese hätten die Entwicklung des Betriebs geprägt, aktiv mitgestaltet und mit ihrem Engagement bereichert.

Dieses Jahr konnten die Jubilare wieder in gewohnter Form am Betriebsfest geehrt werden. In feierlichem Rahmen wurden Glückwünsche und Präsente von der Geschäftsführung und dem Betriebsrat überreicht. Myonic bedankte sich bei folgenden Jubilaren für die langjährige Treue und Verlässlichkeit: Klaus Schindler (40 Jahre), Ramona-Margareta Ehrmann, Tonina Luca Scarvaglieri, Martin Räth, Florian Vogler, Stefan Wachter, Michael Walk und Elena Zelinka (alle 30 Jahre), Stephanie Eder (25 Jahre), Monika Dorn, Frank Ebenhoch, Alexander Eifler, Ringo Klitz, Sonja Marzari, Michael Schlindwein, Maritta Stitzenberger, Hasan Yilmaz und Günter Zodel (alle 20 Jahre), sowie Adrian Dargel, Kevin Ertl, Joshua Ertl, Michael Gleinser, Florian Graf, Jennifer Hoffmann und Steffen Locherer (alle zehn Jahre).