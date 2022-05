Leutkircher und Isnyer blicken sorgenvoll auf Zukunft der Wangener Klinik

Am Dienstag, 3. Mai, werden die BAB-Gutachter den zweiten Teil ihrer Expertise zur OSK-Struktur vorstellen und vier Varianten für die Zukunft auf den Tisch legen. Die Sitzung beginnt um 14.30 Uhr. Ab 13.30 Uhr ruft das Krankenhausbündnis Bodensee-Oberschwaben vor der Halle zur Teilnahme an einer Kundgebung auf, unter dem Motto: „Ja zu unseren Krankenhäusern in Bad Waldsee, Wangen und Tettnang“.