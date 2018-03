Leutkircher Torlawine rollt erneut

Eine sehr unterhaltsame Bezirksklasse-Begegnung bekamen die Zuschauer in der Lindauer Sporthalle am vergangenen Sonntag zu sehen. Mit 40:28 konnten die Handballer der TSG Leutkirch am Ende auch vom Bodensee als verdienter Sieger nach Hause fahren. Nun kommt es am übernächsten Samstag zum erwarteten Showdown gegen die MTG Wangen 2.

Waren es im Hinspiel noch die beiden Abwehrreihen, die vor allem in der ersten Halbzeit dominierten, lieferten sich beide Teams von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Allerdings ging das deutlich höhere Tempo von den Gästen aus dem Allgäu aus, die an diesem Tag mal wieder richtig in Wurflaune waren. Vor allem Martin Hirscher auf der halb rechten Position erwischte einen Traum-Tag und traf fast nach Belieben. 13 Treffer sollte er am Ende für sich verbuchen können. Lindau wehrte sich nach Kräften, dies aber in einem sportlich äußerst fairen Rahmen. Als die beiden sehr gut leitenden Schiedsrichterinnen aus Feldkirch zur Pause baten, lag die TSG bereits komfortabel mit 22:15 in Führung.

Endgültige Entscheidung durch drei Gantner-Treffer

Die Hausherren waren zwar auch im zweiten Durchgang bemüht, den Vorsprung der Gäste nicht größer werden zu lassen, dies gelang allerdings mit zunehmender Spielzeit immer weniger. Das Übergewicht der Allgäuer wurde nun immer deutlicher, lediglich die Defensive leistete sich den einen oder anderen Leichtsinnsfehler, der aber an diesem Tag auch zu verzeihen war. Drei Treffer in Serie durch Michael Gantner zum Zwischenstand von 30:18 brachten so bereits nach gut 40 gespielten Minuten die endgültige Entscheidung zugunsten der Leutkircher.

Dies gab Trainer Manfred Folter nun die Gelegenheit, auch den Reservisten Spielpraxis zu verschaffen und so noch das eine oder andere ausprobieren zu können. Obwohl gegen Ende der Partie noch die eine oder andere Torchance vergeben wurde, gewann die TSG letztlich klar und deutlich mit 28:40 und bleibt weiterhin auf Tuchfühlung mit Tabellenplatz zwei.

Für Leutkirch waren am Ball: Andreas Lutz und Andreas Brodbeck (beide Tor), Michael Gantner (6), Valentin Menge, Steffen Volz (3), Dennis Hemer (2), Martin Hirscher (13), Manuel Bauhofer (2), Stefan Peterfaj, Pius Göser (2), Juri Sperle (3), Nico Lau (1) und Johannes Bauhofer (8/3). Mit diesem Sieg hat die Mannschaft von Manfred Folter die Voraussetzung für ein echtes Spitzenspiel geschaffen. Am Samstag nach Ostern trifft man um 20 Uhr auf die MTG Wangen 2. Die Städtenachbarn stehen aufgrund des gewonnenen Hinspiels punktgleich mit der TSG auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse. Bei einem Sieg könnten die TSGler an Wangen vorbeiziehen und den voraussichtlichen Relegationsplatz einnehmen.