Leutkircher Timo Heiß bleibt hinter Erwartungen zurück

Timo Heiß von der TSG Leutkirch hatte sich über 100 Meter und 200 Meter für die Deutschen U20-Meisterschaften in Rostock qualifiziert. Gute Leistungen im Vorfeld gaben Hoffnung auf einen starken Wettkampf.

Wie es aber manchmal in einem Sportlerleben ist, gibt es auch nicht so gute Tage. Zum einen lenkte Heiß das Zucken des neben ihm startenden Athleten so ab, dass er den Start verschlief und dann erwischte er auch noch den Vorlauf mit dem stärksten Gegenwind mit 1,8 Meter pro Sekunde. Heiß blieb mit 11,26 Sekunden deutlich hinter den Erwartungen zurück und schied aus.

An ein Weiterkommen war nicht zu denken

Einen Tag später standen die 200m-Läufe auf dem Programm. Mit den kalten Temperaturen und Dauerregen kam Heiß wieder nicht zurecht und mit 22,81 Sekunden und leichtem Gegenwind war an ein Weiterkommen nach dem Vorlauf nicht zu denken.

Am kommenden Wochenende greift Timo Heiß bei den Süddeutschen Meisterschaften nochmals an.