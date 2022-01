Leutkircher Theater präsentiert Brecht-Klassiker

Nach einer Roman-Dramatisierung (Professor Unrat) und einem Volksstück (Brandner Kasper) zeigt das VHS-Theater am Samstag, 5. Februar, in der Festhalle einen Brecht-Klassiker. Das Landestheater Tübingen (LTT) bringt eine neue Inszenierung des Stücks „Der gute Mensch von Sezuan“ auf die Bühne.

Die Theateraufführung beginnt um 19.30 Uhr. Zuvor gibt es um 19 Uhr im großen Saal eine Einführung in das Stück und seine Inszenierung. An den VHS-Kulturveranstaltungen in der Leutkircher Festhalle kann teilnehmen, wer am Einlass eine vollständige Corona-Schutzimpfung vorzeigt oder nachweisen kann, dass seit seiner Genesung noch keine drei Monate vergangen sind. Die Festhalle ist mit Einzelplätzen für 200 Gäste bestuhlt.

Brechts Parabel „Der gute Mensch von Sezuan“ (1943) erzählt anschaulich, wie die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht nur die geschäftlichen Lebensbereiche, sondern auch die Privatsphäre durchdringt. Ist es in einer neoliberalen Gesellschaft naiv, an der Idee „gut zu sein und doch zu leben“ festzuhalten? Wie könnte moralisches Handeln dann aussehen?

Das LTT zeigt den Brechtklassiker in einer taufrischen Inszenierung und mit der Musik von Paul Dessau in einem eindrucksvollen Bühnenbild, heißt es in einer Mitteilung. Die Presse lobte den mit Zeitbezügen und Ironie gewürzten Zugriff des Regisseurs Dominik Günther. In seiner Produktion bekommen auch Corona-bedingte Abstandsgebote eine Deutungsfunktion. Kurzum: Das Publikum darf eine anregende und spannende Interpretation eines bekannten Theaterstoffes erwarten.

Karten gibt es bei der Touristinfo unter Telefon 07561/8 71 54, online bei www.reservix.de oder ab 18.30 Uhr an der Abendkasse in der Festhalle.