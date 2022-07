Leutkircher Sycotec gewinnt Innovationspreis

Der Landkreis Ravensburg hat über seine Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft (WiR) den Innovationspreis 2021/2022 vergeben. Der ging unter anderem an die Sycotec in Leutkirch. Eine von drei weiteren Auszeichnungen erhielt die Firma Vecnum in Isny.

22 Unternehmen haben sich um Preise und Auszeichnungen beworben, geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor. Eine sechsköpfige Experten-Jury prüfte und bewertete sie.

Sycotec erhielt den Preis für eine Aerosolabsaugung im zahnmedizinischen Bereich. Die Übertragung von Infektionen bei Tätigkeiten wie Zahnsteinentfernung und Bohren ist nach Unternehmensangaben ein ernstes Problem für den zahnmedizinischen Beruf, insbesondere in Zeiten von Erkrankungen wie Covid-19. Die neue Aerosolabsaugung von Sycotec könne dabei entstehende, potenziell mit Viren und Bakterien kontaminierte Aerosole nahezu vollständig absaugen. Sycotec GmbH ist mit circa 300 Mitarbeitenden einer der führenden Hersteller von Hochgeschwindigkeitsantrieben weltweit.

Die beiden anderen Preisträger sind die aus Amtzell stammende Kolibri Metals, die hocheffiziente Werkzeuge mittels eines Metallwerkstoff druckt, und Zoller & Fröhlich aus Wangen, die einen 2D-Laserscanner zur Vermessung von Straßen und Landschaften auf den Markt gebracht hat.

Ausgezeichnet wurden die Diehl Ako-Stiftung aus Wangen für ihre neue Invertergeneration (Heat Pump), die Eliquo Technologies aus Ravensburg für das Elovac®-Verfahren sowie die Vecnum aus Isny für den innovativen gefederten Vorbau für Gravelbikes.

Der Sonderpreis Start Up ging an das junge Unternehmen Guardian Technologies GmbH aus Wangen für ein KI-basiertes Feuerlöschsystem. Der Metzgerei Sontag aus Kißlegg wurde der Sonderpreis Handwerk für ihren Anhänger Elys, der Schlachtungen im Herkunftsbetrieb vereinfacht, verliehen.