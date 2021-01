Leutkircher Sternsinger berichten

Wie so vieles findet auch die Sternsinger-Aktion in Leutkirch nicht wie gewohnt statt (SZ berichtete). Zu den Kindern und Jugendlichen, die unter normalen Umständen in den nächsten Tagen in Leutkirch unterwegs wären, gehören Florentine, Constantin und Valentin Künst. Die drei berichten in einer Mitteilung der Kirche, wie sie damit umgehen und wie die Aktion normalerweise für sie abläuft.

Normalerweise wären sie in den kommenden Tagen immer nachmittags langsam Richtung Gemeindehaus losgezogen, um sich mit den anderen Königen zu treffen, erzählen sie. Zwar sind die drei stolz darauf, seit ein paar Jahren als die „Künst Könige“ gemeinsam zu laufen, es gebe aber auch Tage, an denen sie mit anderen Kindern unterwegs sind, was natürlich auch toll sei.

Die Überraschung

Immer wieder spannend, bevor es dann losgeht, sei das Einkleiden. Ebenso die Überraschung, in welche Gebiete sie gehen werden – und mit welcher Begleitung. Und dann freuen sie sich immer auf den Segen, den sie bringen, die freudigen Gesichter bei jung und alt – und auch auf die Spenden, die sie weitergeben dürfen, erzählen Florentine, Constantin und Valentin. Es sei schön, dass jedes Jahr so viel Geld für die jeweiligen Projekte zusammenkommt.

In den Vorjahren seien sie immer an allen Tagen mitgelaufen, also vom 2. bis zum 6. Januar. Nach den Runden habe es dann immer das „legendäre Salamibrot danach“ gegeben. Valentin wäre dieses Jahr bereits das achte Mal dabei, Constantin das siebte Mal, und Florentine würde dieses Jahr schon zum fünften Mal Sternsingerin sein. Sie alle haben jeweils im letzten Kindergartenjahr als Sternsinger angefangen.

Bedürftige nicht vergessen

Dass es in diesem Jahr nicht wie gewohnt klappt, finden die drei natürlich schade. Vor allem auf die kleinen Kinder, die immer schon auf aufgeregt warten, dass die Sternsinger klingeln, hätten sie sich wieder gefreut. Sie finden es wichtig, dass trotz oder gerade wegen Corona jedes Haus gesegnet wird. Man dürfe die Bedürftige in dieser Zeit nicht vergessen und gerade weil alles schwerer ist, müsse man zusammenhalten.

Trotz dieser unfreiwilligen Pause sei übrigens schon heute allen drei klar, dass sie im nächsten Jahr wieder als Sternsinger dabei sein wollen.

Das Vorbereitungsteam der Sternsinger St. Martin erneuert die Segensbotschaft über den Haustüren (20*C+M+B+21) und bittet um Spenden für die diesjährigen Projekte. Nähere Infos dazu gibt es unter www.leutekirche.drs.de. Da nicht alle Segenssprüche erneuert werden können, liegen ab dem 6. Januar Segensaufkleber hinten in der Martinskirche aus.