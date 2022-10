Leutkircher Stadtweiher wird wieder abgelassen

Der Leutkircher Stadtweiher wird seit einigen Jahren in einem vierjährlichen Rhythmus abgelassen. In diesem Herbst ist es nun wieder so weit, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vor wenigen Tagen wurde am Auslauf das Schütz gezogen und anschließend der Grundablass geöffnet. Der Stadtweiher wird nun langsam auslaufen. Der Pächter des Stadtweihers, der Verein Anglerfreunde Leutkirch, übernimmt das Abfischen.

Über den Winter bis Ende Februar wird der Stadtweiher dann leer sein. In dieser Zeit soll der Weiherschlamm „durchfrieren“. Dabei kann Sauerstoff tief in den Schlamm gelangen. Mit dem Sauerstoff werden Pflanzennährstoffe und organische Substanz abgebaut, die Schlammmenge also reduziert. Durch diese Maßnahme soll die in den letzten Jahren gute Wasserqualität des Stadtweihers gesichert werden.

Mit dem Ablassen werden schon in den nächsten Tagen große Schlammbereiche des insgesamt flachen Stadtweihers freigelegt. Es wird dringend davor gewarnt, die Schlammfläche zu betreten. Es besteht die Gefahr, tief einzusinken. Durch den städtischen Bauhof werden entsprechende Warnschilder aufgestellt.