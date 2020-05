Leutkircher Stadtverwaltung sagt Standkonzerte ab

Die vier im Mai geplanten Standkonzerte auf dem Kornhausplatz sind von der Stadtverwaltung Leutkirch abgesagt worden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise müssten die Leutkircher erstmals seit vielen Jahren auf Blasmusik in der Leutkircher Innenstadt verzichten, so die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Eigentlich hätte die Musikkapelle Gebrazhofen die Reihen am Freitag, 8. Mai, eröffnet, gefolgt von der Musikkapelle Engerazhofen, der Trachtenkapelle Friesenhofen und dem Musikverein Wuchzenhofen. Wie es mit den Standkonzerten im Juni weiter geht, will die Stadtverwaltung Mitte Mai entscheiden.

Die am Sonntag nach den Konzerten üblichen Auftritte bei den Seniorenzentren am Ringweg und Carl-Joseph sollen jedoch stattfinden. Die Stadtverwaltung hat die Musikvereine gebeten, diese eigentlich vorgesehenen Zusatzauftritte nicht völlig ausfallen zu lassen und die in den Altenheimen isolierten Menschen wenigstens mit kleinen Ensembles, im Rahmen der geltenden Regeln, zu besuchen.