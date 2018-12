Leutkircher „Stadtschuhmacher“ gibt seinen Betrieb auf

Nach zwölf Jahren in der Marktstraße ist Schluss: Andreas Müller schließt seine „Stadtschuhmacherei“ in der Leutkircher Innenstadt am Samstag, 8. Dezember. Einer der Gründe: Die Nachfrage nach Schuh-Reparaturen sinkt, erklärt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb hat sich der 53-Jährige einen „Job in der Industrie“ gesucht.

„Die Kosten tragen sich einfach nicht mehr“, erklärt Müller. Ausgaben wie Miete oder Steuern könnten durch Einnahmen nicht gedeckt werden. Die ganze Branche leidet seiner Einschätzung nach unter einem starken Nachfrage-Rückgang. Eine der Ursachen dafür sieht er darin, dass Schuhe generell billiger werden. „Viele kaufen Modelle für 45 Euro und werfen sie nach einiger Zeit in die Tonne“, ist sich der Wangener sicher. Reparaturen: Fehlanzeige. Problematisch sei für sein Handwerk auch, dass Schuh-Geschäfte zunehmend über das Internet abgewickelt werden.

Deshalb hat sich Andreas Müller dafür entschieden, sein Geschäft aufzugeben. „Es ist mir eigentlich nicht so schwer gefallen“, gibt er zu. Froh ist er darüber, dass bald der „psychische Stress“ in Form von Existenzängsten der Vergangenheit angehören wird. „Das geht nämlich auch auf das Herz“, meint der 53-Jährige. Darum hat sich der Geschäftsmann – der seinen Betrieb auch rund zwei Jahre in der Lammgasse führte – mittlerweile eine Arbeitsstelle in einer anderen Branche gesucht.

Auffällig sei in den vergangenen Jahren gewesen, dass vor allem die Nachfrage nach größeren Reparaturen – etwa der Austausch von Absätzen oder Sohlen – stark zurückgegangen sei. Arbeiten wie beispielsweise das Reparieren einer Naht seien indes noch häufiger gefragt. „Aber davon kann ich nicht leben“, ergänzt Müller.

Besonders hart für den Schuhmacher seien die Jahre 2017 und 2018 gewesen. Vor allem im langen und heißen Sommer hätten die Umsätze stark gelitten. Schließlich würden in den warmen Monaten viele Menschen gar keine festen Schuhe tragen. Die Zukunftsaussichten der Branche schätzt Müller insgesamt düster ein: „Ich glaube, dass es in 10 bis 15 Jahren keine Schuhmacher mehr gibt.“