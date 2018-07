Leutkircher Stadtbild steht auf dem Prüfstand

Das Stadtbild aufwerten und die Aufenthaltsqualität im Zentrum steigern – das liegt sowohl der Verwaltung als auch den Gemeinderäten am Herzen. Ein neues Möblierungskonzept soll dabei helfen. Stadtplanerin Susanne Bischofberger hat am Montag im Leutkircher Gremium einen Zwischenbericht mit dem Titel „Stadtqualitätsprogramm/Möblierung Altstadt“ vorgestellt. Folgende Maßnahmen sind demnach vorgesehen.

Bänke: Die Sitzmöglichkeiten in der Leutkircher Altstadt seien mittlerweile „in die Jahre gekommen“, meint Susanne Bischofberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Da die bisherige Möblierung einem individuellen Gestaltungskonzept folge, sollen die neun vorhandenen Bänke – sofern möglich – nicht ersetzt, sondern restauriert werden. Kostenpunkt laut einer Schätzung: rund 5600 Euro. Darüber hinaus steht der Kauf von weiteren Bänken auf der Agenda. Für zehn passende Sitzgelegenheiten könnten zirka 15 000 Euro fällig werden. Bei den geplanten Neuanschaffungen soll es sich laut Stadtverwaltung um robstere Ausführungen handeln, bei denen unter anderem die Ergonomie verbessert und teilweise Aufstehilfen installiert würden.

Mülleimer: Auch die 26 Abfallbehälter in der Altstadt sollen nach Möglichkeit demnächst restauriert werden. Ist das nicht möglich, sei ein Austausch fällig. „Die Mülleimer sind in sehr schlechtem Zustand“, heißt es im Bericht von Sylvia Brack, einer freien Landschaftsarchitektin, deren Analyse in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Fachbeirat Stadtbild entstanden ist. Unter anderem der Lack sei in den meisten Fällen beschädigt. Die Pläne sehen vor, dass Mitarbeiter des Bauhofs die Abfallbehälter in diesem Jahr reparieren, lackieren oder ersetzen.

Pflanzkübel: Um das Stadtbild optisch aufzuwerten, sehen die Pläne vor, neue Pflanzkübel anzuschaffen. Bisher sind 49 solcher Betohnbehälter aufgestellt, die hauptsächlich dort platziert sind, wo nicht geparkt oder durchgefahren werden soll. Künftig könnten die Pflanzkübel als Gestaltungselement und zur Aufwertung eines Platzes oder Straßenzuges dienen. In einer Kostenschätzung ist von 60 neuen Betonbehältern zum Preis von je rund 1200 Euro die Rede.

Beschilderung: Derzeit wird für die Leutkircher Innenstadt ein Verkehrs-, Park- und Fußgängerleitsystem entwickelt. Mit diesem Konzept, das im Herbst den Stadträten vorgestellt werden könnte, gehen Wegweiser und Infotafeln an sämtlichen Stellen in der Altstadt einher. Im gleichen Layout soll die Beschilderung der historischen Gebäude erneuert werden. Ein besonderes Augenmerk werde auch auf die Stadteingänge gelegt, damit diese attraktiv und gleichzeitig informell sind. Zum bisherigen Zustand: „Viele Schilder stehen krumm oder sind beschädigt. Oft sind die Schilder schmutzig, beklebt oder beschmiert“, heißt es im Zwischenbericht. Zudem seien die Hinweise „willkürlich aufgestellt ohne an gestalterische Ansprüche zu denken“. Um Abhilfe zu schaffen, stehen Arbeiten wie „reinigen, ausrichten, reparieren, erneuern“ auf der Agenda. Zudem gelte es, die Schilder auf Plausibilität zu prüfen.

Fahrradbügel: 14 Anlehnbügel stehen für Radfahrer in der Innenstadt zur Verfügung. Diese befinden sich laut Zwischenbericht „in relativ gutem Zustand“. Da häufig radelnde Gäste zu Besuch in Leutkirch seien, ist geplant, das Angebot auszuweiten.

Beleuchtung: Die Lampen in der Altstadt seien teilweise in einem schlechten Zustand. Das Glas (Kunststoff) ist – wie in der Auswertung vermerkt – „trüb, kaputt oder stark verschmutzt“. Zudem seien die Lampen technisch veraltet. Langfristig soll deshalb ein neuen Beleuchtungskonzept erarbeitet werden. Bis dahin gelte es, die Leuchten zu reinigen und bei Bedarf die Stützen zu lackieren.

Schautafeln, Handläufe, Poller: Auch in diesen Punkten sind im Rahmen des Stadtqualitätsprogramms Verbesserungen vorgesehen.

Statt einer umfangreichen Mängelliste soll es künftig ein Pflegekonzept geben, um etwa Schilder, Bänke oder Pflanzen dauerhaft in Schuss zu halten. Als „sehr, sehr, sehr gelungen“ bezeichnet Stadtrat Bernd Schosser (Unabhängige) den Zwischenbericht zur Verbesserung der Stadtqualität. „Das war deutlich und konkret“, meint er. Damit die neuen Pflanzen künftig dauerhaft gepflegt bleiben, schlägt Schosser vor, dass sich sogenannte Paten darum kümmern.

Lob für Detailtreue

Lob gibt’s auch von Gottfried Härle (Bürgerforum). Vor allem die Detailtreue des Berichts – der zahlreiche Missstände aufzeige – überzeuge ihn. Als „erschreckend“ bezeichnet er etwa den Zustand der Schilder. Vorsichtig sollte man seiner Einschätzung nach an der Marktstraße-Süd und dem Postplatz vorgehen. Denn dort könnte es in überschaubarer Zeit zu Veränderungen kommen. Im Gespräch ist die Einführung einer Fußgängerzone, wodurch Verschönerungen wieder hinfällig werden könnten.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hält das Aufstellen von Pflanzenkübeln in der Marktstraße-Süd allerdings für wichtig. „Wir müssen auch da Qualität bringen. Und die Pflanzen sind auch schnell wieder weg.“ Welche Bänke oder Pflanzenkübel es konkret werden sollen, darüber haben die Stadträte im Vorfeld der Gemeinderatssitzung nicht öffentlich diskutiert. Musterstücke standen dafür zur Verfügung.

Eugen Steinhauser sieht Gefahr

Eine Gefahr, dass das gesamte Konzept „wieder einschläft“, sieht derweil Eugen Steinhauser (CDU). Diese Sorge teilen OB Henle und Susanne Bischofberger nicht. „Wir wollen die Maßnahmen zeitnah umsetzen“, verspricht der Rathauschef. Bis ein Großteil der Pläne realisiert sind, werden allerdings noch viele Monate ins Land ziehen. Auf der To-Do-Liste für 2018 stehen zunächst Punkte wie „Feinabstimmung Möblierungs- und Pflegekonzept“ oder „Auftragsvergabe Grafikbüro“ für die gesamte Beschilderung.