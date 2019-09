Leutkircher St.-Martin-Kirche feiert ihr 500-Jahr-Jubiläum

Die Leutkircher Kirchengemeinde St. Martin feiert an diesem Dienstag, 10. September, das Jubiläum der Weihe des Kirchenneubaus vor 500 Jahren. Höhepunkt ist ein Gottesdienst um 18.30 Uhr.

Eigentlich müsste dieses Fest mindestens vier Tage dauern – so viel Zeit hat sich damals, vom 10. September 1519 an, der Konstanzer Weihbischof Melchior, Titularbischof von Askalon, für die Weihe der Kirche, der neun Altäre und des ebenfalls erweiterten Friedhofs genommen. Wer damals alles aus Kirche, Stadt und Umland am Fest teilgenommen hat, ist nicht überliefert.

Gottesdienst um 18.30 Uhr

Zum jetzigen Weihe-Jubiläum sind außer der Gemeinde alle früheren Pfarrer, Kapläne, Vikare, Diakone, Gemeindereferenten/innen, kirchliche Mitarbeiter/innen und die Leiter von Regina Pacis eingeladen. Hauptzelebrant beim Gottesdienst um 18.30 Uhr ist Dekan Ekkehard Schmid. Der Rottenburger Oberhirte wird zum Bischofstag am 29. September nach Leutkirch kommen.

Für den 10. September 1519 hat Nicola Siegloch vom Stadtarchiv anhand der Grotefend-Tafel als Wochentag den Samstag festgestellt; das Weihefest zog sich also über das Wochenende in die neue Woche hinein.

Beten, segnen, feiern

Sicher gab es damals neben Beten und Segnen auch leibliche Stärkung und frohes Feiern. Und wenn die Begeisterung der Pfarrkinder aus der Stadt und vom Umland, die sich beim Beginn des Bauwesens gezeigt hatte – 1514 sollen die Leute oft auf dem eigenen Rücken viel Baumaterial zum Kirchplatz getragen haben – bis zur Vollendung des Baus angehalten hat, haben wohl viele Menschen an den Feiern teilgenommen.

Um den Weihbischof gab es bestimmt einige Geistliche aus Pfarrei und Dekanat; dass auch der „Oberpfarrer“ der Martinskirche zu diesem Anlass in seine Heimat kam, darf angenommen werden. Johannes Fabri hatte seit 1513 in Basel das Amt des Offizials (Vorsitzender des Bischofgerichts). Es war klar, dass er deswegen die Pfarrei nicht selbst versorgen konnte, trotzdem hatten die Leutkircher „ihren Dr. Hans“ 1514 beim Patronatsherrn in Stams als Pfarrer erbeten, dies vielleicht auch im Blick auf den beginnenden Kirchenbau.

Namen sind nicht bekannt

Der in Leutkirch für ihn arbeitende Vikar ist für die Zeit von 1514 bis 1525 namentlich nicht bekannt. Dasselbe gilt auch für den Bürgermeister der Stadt; möglich wäre, dass der für 1525 genannte Caspar Lauber auch 1519 bereits im Amt war. Zu den geladenen Gästen sind auch Stadträte und Zunftmeister zu rechnen, ebenso die Amtleute des Oberen Amtes der Landvogtei, das Österreich in dieser Zeit aus dem Gebiet der Freien auf der Haid gebildet hatte. Ein großer Teil dieses Bezirks gehörte zur Martinspfarrei.

Auch der Baumeister könnte mit Werkleuten seiner Bauhütte dabei gewesen sein. Ob der Abt von Stams – als Patronatsherr war er zuständig für die Pfarrereinsetzung und wegen der Inkorporation der Pfarrkirche (dem Kloster „einverleibt“) rechtlich selbst Pfarrherr und der Priester in Leutkirch nur sein Vikar – zur Weihe in Leutkirch kam, wissen wir nicht; auch nicht, wie die kirchliche Feier gestaltet war. Dass der Schulmeister mit seinen Singknaben zu dieser Zeit zur musikalischen Ausgestaltung von Gottesdiensten verpflichtet war, ist aus Urkunden (Jahrtagsstiftungen) bekannt; so könnte er auch die Feierlichkeiten bei der Weihe mitgestaltet haben.

Weihebrief berichtet Einzelheiten

Über den Kirchenbau ist sehr wenig bekannt ist – nicht, wer der Baumeister war, nicht, was Dr. Fabri als Inhaber der Pfarrei (sonst ja in vielen Bereichen sehr spendabel gegenüber seiner Heimatstadt und ein Mann mit vielen Verbindungen in Kirche und Reich ) und der Stamser Abt zu diesem für Pfarrei und Stadt ansehnlichem Bauwesen beigetragen haben.

So freuen sich Historiker umso mehr, dass der Weihebrief doch viele Einzelheiten berichtet: dass Bischof Melchior am Samstag die Kirche dem heiligen Martin und den Hochaltar der Gottesmutter und Martin neben anderen Heiligen geweiht hat; am Sonntag links in der Kirche einen Altar an der Seite, in der Ecke, an den Stufen des Chores und in der Sakristei; am Montag rechts einen Mittelaltar außerhalb des Chores, auf der rechten Seite an den Stufen des Chores den Altar für die heiligen Sebastin, Anna und andere sowie einen letzten für Eligius bis Katharina. Zum Schluss wird am vierten Tag der erweiterte Friedhof wieder beziehungsweise neu geweiht.

Ablass verkündet

Ergänzt wird die Weihe von Kirche und Altären – mit insgesamt 46 Heiligen – durch die Verkündung eines päpstlichen und bischöflichen Ablasses für die Besucher der Kirche zu den Weihefesten und für die Unterstützer von Bau und Kult. Die Feier der Kirchweih wird auf den Sonntag „Vocem jucunditatis (nuntiate)“ – (verkündet) das Wort der Freude – festgelegt; es ist der Sonntag vor Christi Himmelfahrt. Bei Nebenaltären ist es auch der Tag eines Altarheiligen, zum Beispiel Georg, Nikolaus, Dreifaltigkeit(ssonntag).

Das Programm

17 Uhr Stehempfang für die Gemeinde im Gemeindehaus.

18.30 Uhr Gottesdienst in St. Martin mit Dekan Ekkehard Schmid .