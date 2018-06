Leutkircher Sportschützen sind mit Saison zufrieden

Vereinsvorsitzender Elmar Heine hat 22 Mitglieder zur Jahresversammlung der Leutkircher Schützen begrüßt. Insgesamt könne man von einem ruhigen 2014 ausgehen, so Heine. Er dankte für die Teilnahme an den vielen verschiedenen Wettbewerben, bat aber auch darum, an den jeweiligen Ehrungen anwesend zu sein. Er schloss seinen Bericht mit der Bekanntgabe schießsportlich relevanter Termine für 2015.

Sportleiter Norbert Schwenk verlas die Einzelergebnisse 2014 seiner Schützenkameraden. Leider musste er dabei auch erwähnen, dass sich im vergangenen Jahr kein PSS-Schütze für die Landesliga qualifizieren konnte. Vereinskämmerer Martin Ettensberger lieferte einen ausführlichen Bericht über die finanzielle Situation des Vereins. Werner Bank führte anschließend durch die Wahlen des Vorsitzenden, der Beisitzer, sowie der Kassenprüfer. Da sich alle bisherigen Amtsinhaber ohne Gegenkandidaten der Wiederwahl stellten, bleibt das Präsidium wie folgt im Amt. Vorsitzender: Elmar Heine; Stellvertreter: Florian Risch; Kassenwart: Martin Ettensberger; Sportleiter: Norbert Schwenk; Schriftführer: Willi Kling; Beisitzer: Michael Erk und Werner Bank; Kassenprüfer: Uwe Birk und Dieter Schad.

Großes Schützentreffen 2014

Luftpistole Schützenklasse: 15. Platz Norbert Schwenk, 265 Ringe. Luftpistole Schützenklasse Mannschaft: 8. Platz PSS Leutkirch mit Hubert Fimpel, Wolfgang Reisch, Norbert Schwenk und Florian Risch mit 718,6 Punkten. Luftpistole Altersklasse: 6. Wolfgang Reisch, 265 Ringe. Luftpistole Seniorenklasse: 4. Platz Hubert Fimpel, 267 Ringe. KK Sportpistole Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz: PSS Leutkirch, 835 Ringe, mit Uwe Birk, 286; Alfred Weber, 276 und Norbert Schwenk, 273. KK Sportpistole Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 286 Ringe; 2. Platz Norbert Schwenk, 276 Ringe. KK Sportpistole Schützenaltersklasse: 1. Platz Wolfgang Reisch, 273 Ringe; 2. Platz Florian Risch, 273 Ringe. KK Sportpistole Schützenseniorenklasse: 2. Platz Ulrich Schwenk, 264 Ringe:

Bezirksmeisterschaft 2014

Freie Pistole Schützenklasse: 11. Platz Norbert Schwenk, 220 Ringe. Olympisches Schnellfeuer Schützenklasse: 2. Platz Norbert Schwenk, 484 Ringe. KK Sportpistole Schützenklasse: 17. Platz Norbert Schwenk, 264 Ringe. KK Sportpistole Schützenaltersklasse: 11. Platz Florian Risch, 267 Ringe, 12. Platz Wolfgang Reisch, 267 Ringe. Zentralfeuer 30/38 Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch, 814 Ringe mit: Wolfgang Reisch, Norbert Schwenk und Florian Risch. Zentralfeuer 30/38 Schützenklasse: 2. Platz Norbert Schwenk, 278 Ringe, 12. Platz Wolfgang Reisch, 268 Ringe, 13. Platz Florian Risch, 268 Ringe. Großkaliber Pistole 9 mm Altersklasse: 4. Platz Florian Risch, 367 Ringe. Großkaliber Pistole .44 MAG Altersklasse: 2. Platz Florian Risch, 354 Ringe. Großkaliber Pistole .45 ACP Altersklasse: 11. Platz Florian Risch, 339 Ringe. Standartpistole Schützenklasse: 5. Platz Uwe Birk, 533 Ringe, 8. Platz Norbert Schwenk, 500 Ringe. Perkussionsrevolver Schützenklasse Mannschaft: 3. Platz PSS Leutkirch, 377 Ringe mit Wolfgang Reisch, Norbert Schwenk und Florian Risch. Perkussionsrevolver Schützenklasse: 2. Platz Norbert Schwenk, 123 Ringe.Perkussionsrevolver Altersklasse: 6. Platz Wolfgang Reisch, 132 Ringe, 15. Platz Florian Risch, 122 Ringe. Perkussionspistole Schützenklasse Mannschaft: 3. Platz PSS Leutkirch, 391 Ringe mit Wolfgang Reisch, Florian Risch und Norbert Schwenk. Perkussionspistole Schützenklasse: 6. Platz Norbert Schwenk, 128 Ringe. Perkussionspistole Altersklasse: 10. Platz Wolfgang Reisch, 133 Ringe, 14. Platz Florian Risch, 130 Ringe.Steinschlosspistole Schützenklasse: 5. Platz Florian Risch,128 Ringe, 9. Platz Wolfgang Reisch, 117 Ringe, 10. Platz Norbert Schwenk, 112 Ringe. Steinschlosspistole Schützenklasse Mannschaft: 3. Platz PSS Leutkirch, 357 Ringe mit Florian Risch, Wolfgang Reisch und Norbert Schwenk.

Württembergische Meisterschaft 2014

Ordonnanzgewehr Schützenaltersklasse: 25. Platz, Florian Risch mit 247 Ringen. Standartpistole Schützenklasse: 13. Platz Uwe Birk mit 532 Ringen. Zentralfeuer 30/38 Schützenklasse: 22. Platz, Wolfgang Reisch mit 536 Ringen, 43. Platz, Norbert Schwenk mit 525 Ringen, 61. Platz, Florian Risch mit 512 Ringen. Perkussionsrevolver Schützenklasse: 14. Platz Norbert Schwenk mit 123 Ringen. Perkussionsrevolver Altersklasse: 24. Platz Florian Risch mit 128 Ringen, 30. Platz Wolfgang Reisch mit 126 Ringen. Perkussionsrevolver Schützenklasse Mannschaft: 13. Platz PSS Leutkirch 389 Ringe, mit Wolfgang Reisch, Florian Risch und Norbert Schwenk. Perkussionspistole Schützenklasse: 25. Platz Norbert Schwenk mit 128 Ringen. Perkussionspistole Altersklasse: 26. Platz Florian Risch mit 131 Ringen, 34. Platz Wolfgang Reisch mit 130 Ringen. Steinschlosspistole Schützenklasse: 26. Platz Wolfgang Reisch mit 134 Ringen, 29. Platz Florian Risch mit 117 Ringen, 35. Platz Norbert Schwenk mit 109 Ringen. Steinschlosspistole Schützenklasse Mannschaft: 7. Platz PSS Leutkirch 345 Ringe, mit Florian Risch, Wolfgang Reisch und Norbert Schwenk.

Kreismeisterschaft 2014

Ordonnanzgewehr Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 291 Ringe, 2. Platz Florian Risch, 282 Ringe, 7. Platz Wolfgang Reisch, 243 Ringe, 8. Platz Arthur Welte, 214 Ringe, 10. Platz Martin Ettensberger, 176 Ringe. Ordonnanzgewehr Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Uwe Birk, Wolfgang Reisch und Florian Risch, 816 Ringe. Freie Pistole Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 242 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 226 Ringe. Olympisches Schnellfeuer Schützenklasse: 1. Platz Norbert Schwenk, 516 Ringe: KK Sportpistole Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 278 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 262 Ringe. KK Sportpistole Juniorenklasse: 1. Platz Johannes Mader, 247 Ringe. KK Sportpistole Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Uwe Birk, Norbert Schwenk und Johannes Mader, 787 Ringe. KK Sportpistole Altersklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Elmar Heine, Wolfgang Reisch und Florian Risch, 796 Ringe. KK Sportpistole Altersklasse: 2. Platz Wolfgang Reisch, 271 Ringe, 3. Platz Elmar Heine, 264 Ringe, 5. Platz Florian Risch, 261 Ringe. KK Sportpistole Seniorenklasse: 12. Platz Ulrich Schwenk, 233 Ringe, 13. Platz Manfred Dick, 227 Ringe. Zentralfeuer 30/38 Schützenklasse: 1. Platz Florian Risch, 275 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 261 Ringe, 3. Platz Wolfgang Reisch, 259 Ringe. Zentralfeuer 30/38 Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Wolfgang Reisch, Norbert Schwenk und Florian Risch, 795 Ringe. Großkaliber Pistole 9mm Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 366 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 322 Ringe. Großkaliber Pistole 9mm Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Wolfgang Reisch, Uwe Birk und Florian Risch, 1090 Ringe. Großkaliber Pistole 9mm Altersklasse: 2. Platz Florian Risch, 365 Ringe, 4. Platz Wolfgang Reisch, 359 Ringe, 5. Platz Alfred Weber, 357 Ringe, 8. Platz Manfred Dick, 330 Ringe, 9. Platz Norbert Müller, 329 Ringe, 16. Platz Ernst Deininger, 276 Ringe. Großkaliber Revolver .357 Magnum Altersklasse: 2. Platz Alfred Weber, 364 Ringe, 3. Platz Wolfgang Reisch, 355 Ringe, 7. Platz Elmar Heine, 328 Ringe. Großkaliber Revolver .44 Magnum Schützenklasse: 1. Platz Norbert Schwenk, 333 Ringe, 2. Platz Uwe Birk, 298 Ringe. Großkaliber Revolver .44 Magnum Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Wolfgang Reisch, Norbert Schwenk und Florian Risch mit 1037 Ringen. Großkaliber Revolver .44 Magnum Altersklasse: 1. Platz Alfred Weber, 370 Ringe, 3. Platz Florian Risch, 357 Ringe, 4. Platz Wolfgang Reisch, 347 Ringe. Großkaliber Pistole .45 ACP Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 366 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 349 Ringe. Großkaliber Pistole .45 ACP Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch 1 mit Wolfgang Reisch, Uwe Birk und Florian Risch mit 1056 Ringen. Großkaliber Pistole .45 ACP Altersklasse: 3. Platz Florian Risch, 366 Ringe, 5. Platz Alfred Weber, 346 Ringe, 7. Platz Wolfgang Reisch, 324 Ringe, 8. Platz Manfred Dick, 307 Ringe. Standartpistole Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz PSS Leutkirch mit Uwe Birk, Norbert Schwenk und Johannes Mader mit 1538 Ringen. Standartpistole Schützenklasse: 1. Platz Uwe Birk, 536 Ringe, 2. Platz Norbert Schwenk, 513 Ringe, 3. Platz Johannes Mader, 489 Ringe. Flinte Trap Altersklasse Mannschaft: 2. Platz PSS Leutkirch mit Arthur Welte, Wolfgang Reisch und Elmar Heine mit 90 Tauben. Flinte Trap Schützenklasse: 2. Platz Uwe Birk, 32 Tauben, 3. Platz Martin Ettensberger, 30 Tauben. Flinte Trap Altersklasse: 1. Platz Wolfgang Reisch, 39 Tauben, 4. Platz Elmar Heine, 22 Tauben. Flinte Trap Seniorenklasse: 4. Platz Arthur Welte 29 Tauben. Perkussionsgewehr Altersklasse: 1. Platz Manfred Reich, 101 Ringe. Perkussionsgewehr Seniorenklasse: 1. Platz Arthur Welte, 106 Ringe. Perkussionsrevolver Schützenklasse: 1. Platz Norbert Schwenk, 127 Ringe. Perkussionsrevolver Altersklasse: 1. Platz Florian Risch, 139 Ringe, 3. Platz Wolfgang Reisch, 134 Ringe. Perkussionspistole Schützenklasse: 1. Platz Norbert Schwenk, 130 Ringe. Perkussionspistole Altersklasse: 1. Platz Wolfgang Reisch, 137 Ringe, 2. Platz Florian Risch, 136 Ringe, 4. Platz Elmar Heine, 117 Ringe. Steinschlosspistole Schützenklasse: 1. Platz Florian Risch, 124 Ringe, 2. Platz Wolfgang Reisch, 119 Ringe, 3. Platz Norbert Schwenk, 117 Ringe, 4. Platz Elmar Heine, 114 Ringe. Steinschlosspistole Schützenklasse Mannschaft: 1. Platz mit Florian Risch, Wolfgang Reisch, und Elmar Heine, 357 Ringe. Ordonnanzpistole Schützenklasse: 2. Platz Norbert Schwenk, 247 Ringe. Unterhebelrepetierer Großkaliber Schützenklasse: 1. Platz Florian Risch, 138 Ringe, 2. Platz Elmar Heine, 112 Ringe. Unterhebelrepetierer Kurzpatrone Schützenklasse: 1. Platz Florian Risch, 183 Ringe, 2. Platz Uwe Birk, 133 Ringe, 3. Platz Dieter Schad, 109 Ringe, 5. Platz Norbert Schwenk, 86 Ringe, 7. Platz Manfred Reich, 52 Ringe, 8. Platz Arthur Welte, 51 Ringe.