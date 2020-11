Leutkircher spenden viel Kleidung

Bei der von den beiden Leutkircher Brüdern Valentin und Constantin Künst initiierten Kleideraktion „Mit Martin Mantel teilen“ kamen laut Pressemitteilung zahlreiche Kleiderspenden zusammen. In der vergangenen Woche hätten sie und ihr Helferteam viele Säcke und Kisten der Leutkircher Spender im Jugendhaus Chillix der Kirchengemeinde St. Martin entgegengenommen.

Die Aktion Hoffnung Rottenburg Stuttgart, die das Projekt logistisch unterstützt, hat die Kleider am Montag mit einem Hänger abgeholt. „Ich habe das Ausmaß dieser Sammelaktion unterschätzt", so das Fazit von Dennis Hemer, Jugendreferent der Kirchengemeinde und Begleiter der Aktion. „Es waren so viele Säcke, dass der Fahrer mit dem Hänger nochmal kommen muss.“ Täglich von 16 bis 18 Uhr waren die Türen des Chillix zur Kleiderabgabe geöffnet. Oft standen schon vor der Öffnung willige Spender vor dem Haus Schlange. Neben den vielen Kleidersäcken seien es aber auch die positiven Rückmeldungen der Menschen gewesen, die das Helferteam die ganze Woche bei Laune gehalten haben: „So eine tolle Aktion“ und „Danke dass ihr sowas anbietet“ höre man als ehrenamtlicher Helfer gern. Auch Helga Müller von der Leutkircher „Ankleide“ hat sich mit zahlreichen Jacken, Mützen und Schuhen an der Mantelteilung beteiligt. Die neuwertige Kleidung aus dem Modegeschäft kann nun mühelos in den Kleiderstellen der Aktion Hoffnung für bedürftige Menschen angeboten werden. „Alles kommt irgendwann wieder zurück“, so Müller bei der Kleiderübergabe. „Deshalb unterstütze ich diese Aktion sehr gerne.“