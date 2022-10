Leutkircher SommerSkiolympiade ein ganz großer Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Deutsche Skiverband und die örtlichen Vereine veranstalteten über einen Zeitraum von gut einem Vierteljahr in über hundert Städten deutschlandweit mit über 2500 Kindern die SommerSkiolympiade. Mit dabei auch die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch im August im neuen Stadion.

Bei diesem Wettbewerb stand der Spaß an vorderster Stelle, trotzdem konnten die Kinder in jeweils Fünfer-Teams auch sportlichen Ehrgeiz entwickeln. Denn an fünf Stationen wurde Schnelligkeit, Koordination, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer abverlangt. Die TSG-Skiläuferzunft konnte dieses kostenlose Spaß- und Sportangebot auch in das Leutkircher Ferienprogramm integrieren, dadurch kamen zehn Teams in den verschiedenen Altersklassen zusammen. Da auf dieses Event nicht speziell trainiert wurde, sind die Ergebnisse sehr überraschend und erfreulich.

In der jüngsten Klasse U8 erreichten „Die Flitzer“ unter 111 Teams den überragenden dritten Platz, das „Dreamteam“ wurde 26., die „Die Gewinner“ 44. und „Die Skittys“ 66. In der nächst höheren Altersklasse U10 waren 170 Teams in der Wertung und die Leutkircher „Die Tiger“, „Die kleinen Leutkircher“ und „Deutschland“ errangen die Plätze 49, 116 und 132. Ebenfalls hervorragend war der dritte Platz in der U12 durch „Die Deppen vom Dienst“ und der 23. Platz durch „Die Sprinter“ unter 133 Teams aus ganz Deutschland. Sehr bemerkenswert der neunte Platz von Team „Keine Ahnung“ in der U16 unter 41 Mannschaften.

Die neu gegründete Nachwuchsgruppe der Skiläuferzunft trifft sich jeden Dienstag von 17.30 bis 19 Uhr in der Turnhalle Oberer Graben und freut sich über weitere sportinteressierte Mädchen und Buben ab Jahrgang 2016 und älter. Hauptaugenmerk wird hier neben Spaß an der Bewegung und Spiele auf die sportlichen Grundlagen Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit, sowie etwas Kraft und Ausdauer gelegt. Auskunft Annette und Roland Ammann 07561/ 3259. Bildergalerie der SommerSkiolympiade unter www.skilaeuferzunft.de.