Leutkircher Sommerjazz startet in der Festhalle

Zum Auftakt der Reihe „Leutkircher Sommerjazz“ am Mittwoch, 30. Juni, kommt mit dem Mannheimer Trompeter Thomas Siffling ein international bekannter Musiker ins Allgäu. Das teilt die Volkshochschule Leutkirch mit. Er gelte im deutschsprachigen Raum als einer der etabliertesten und erfolgreichsten Jazzmusiker seiner Generation, der zahlreiche Preise wie den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg erhielt.

Mit seinem Programm „Remembering Miles & Chet“ bietet Siffling eine musikalische Hommage an zwei der größten, stilbildenden Trompeter der Jazz-History: Miles Davis und Chet Baker. Diese zähle er zu seinen wichtigsten musikalischen Vorbildern und Einflüssen. Mit dabei sind Sifflings eingespielter Weggefährte Olaf Schönborn am Saxofon, der Kißlegger Pianist Lothar Kraft, Jens Loh aus Stuttgart am Kontrabass und der Konstanzer Schlagzeuger Patrick Manzecchi. Die Formation ist ein Projekt, das exklusiv für den diesjährigen „Leutkircher Sommerjazz“ mit Musikern aus Baden-Württemberg zusammengestellt wurde, heißt es weiter.

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Aufgrund der schlechten Wetterprognose wird das Konzert in der Festhalle stattfinden. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo Leutkirch und unter www.reservix.de. Die Abendkasse hat ab 18.45 Uhr geöffnet. Die Plätze sind begrenzt. Es gelten die aktuellen Lockerungsregelungen des Landkreises.