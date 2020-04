Leutkircher senden Ostergrüße in Senioreneinrichtungen

Unter dem Motto „Verschicke ein Lächeln“ hatte Pia Frischknecht die Leutkircher via Social Media und Zeitung aufgerufen, Karten und Selbstgebasteltes für die Bewohner in den Senioreneinrichtungen zu machen. Mit Erfolg. Wie die Regionale Leitung von Vinzenz von Paul mitteilt, durften zwei gefüllte Riesenkörbe die Hausgemeinschaft und das Seniorenzentrum Carl-Joseph passend zu Ostern für ihre Bewohner entgegennehmen.

„Wir sind wirklich überwältig und möchten an alle ein großes Dankeschön schicken“, so Svenja Karg, Leiterin des Seniorenzentrums Carl-Joseph. Von selbstgestalteten Kerzen über gefaltete Papierblumen bis hin zu liebevollen, handgeschriebenen Zeilen reichen die Ostergaben, die nicht nur die Feiertage bereichern, sondern auch zeigen, wie die Leutkircher während der Corona-Zeit zusammenhalten. „Was Pia Frischknecht mit ihrer Initiative ,Wir für Leutkirch‘ auf die Beine gestellt hat und wie viele mitmachen ist wirklich toll und wir freuen uns, wenn vielleicht sogar der eine oder andere langfristige Kontakt daraus entsteht“, so Karg weiter.