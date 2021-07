Leutkircher Schüler gewinnen Preis

Bei einer feierlichen Preisverleihung in der Rottenburger Festhalle würdigte Bischof Gebhard Fürst die Arbeiten von 24 Schülerinnen und Schülern aus ganz Württemberg, die sich anlässlich des Wettbewerbs „Standhaft im Glauben - (M)einen Standpunkt vertreten“ kritisch mit aktuellen Herausforderungen für die Demokratie auseinandergesetzt hatten. Die ersten drei Preise gingen an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Stuttgart, Heilbronn und Leutkirch.

Daniel Seebaur und Amelie Valec von der Schule St. Anna holten mit dem Plakat „Rassistische Denkmuster erkennen“ den dritten Platz. Ausgerichtet worden war der Wettbewerb anlässlich des 150. Geburtstags des von den Nationalsozialisten aus seiner Diözese verbannten Bekennerbischofs Joannes Baptista Sproll, heißt es in einer Pressemitteilung. Bischof Sproll stand dabei als Vorbild für einen aus dem Glauben heraus vertretenen Standpunkt und durch die Beschäftigung mit ihm als historischem Vorbild sollten die Teilnehmer erfahren, was es bedeutet, sich, aus einer christlichen Grundhaltung heraus, in schwieriger Zeit zu positionieren.