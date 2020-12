Leutkircher Schüler beteiligen sich an Hilfsaktion

Seit rund 15 Jahren organisiert der Freundeskreis Poroan Hilfsfahrten in die abgelegenen Gebirgsdörfer der Mokra-Region in Albanien. Privatpersonen aus Österreich, Deutschland und auch aus dem Allgäu sammeln für die Spendenlieferungen und verteilen diese persönlich vor Ort an die Bedürftigen. Bereits zum dritten Mal haben sich Leutkircher Kinder engagiert, um albanischen Kindern zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen, wie die Organisatoren mitteilen.

Dieses Jahr haben sich wieder Kinder aus den Schulen in Ausnang, Friesenhofen und Wuchzenhofen, sowie die Kleinen aus den Kindergärten in Hofs, Urlau und Friesenhofen daran beteiligt. Die Schüler befüllten weihnachtlich dekorierte Kartons mit nützlichen Utensilien für die Schule oder mit Sanitärartikeln, aber auch mit kleinen Spielsachen, Süßigkeiten, Mützen und Schals. Über diese, hierzulande alltäglichen Dinge freuen sich die Kinder und ihre Eltern in den albanischen Bergdörfern Poroan, Holtas, Gjere, Kabash und Leshaj sehr.

Allerdings kann wegen der aktuellen Corona-Krise die Hilfsfahrt dieses Jahr nicht mehr erfolgen. Nun hofft das Team des Freundeskreises Poroan um Anton Singer, dass aus den Weihnachtspaketen nun eben Osterpakete 2021 werden können und die Fahrt auf den Balkan im Frühjahr 2021 stattfinden kann.