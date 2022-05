Leutkircher Schau zieht nach München

Im Jahr 2017 hatte die Heimatpflege Leutkirch im Museum im Bock die Ausstellung „rotis und otl aicher“ gezeigt. Mit den Fotos von Aichers langjährigem Fotograf und Wegbegleiter Karsten de Riese stieß die Ausstellung damals laut Veranstalter auf ein großes Publikumsinteresse. So groß, dass die Wechselausstellung nach deren Ende als Dauerausstellung ins Leprosenhaus zog. Heute, fünf Jahre später, bekommt die Heimatpflege Leutkirch noch regelmäßig Anfragen, die diese Ausstellung betreffen, auch und vor allem von Gästen des Center Parcs, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eine Anfrage kam jüngst sogar aus Shanghai, von der dort ansässigen Bulthaup-Vertretung, die selbst eine Ausstellung über Otl Aicher vorbereitet, und in diesem Zusammenhang auf die Leutkircher Heimatpflege aufmerksam geworden sind. Bereits vor zwei Jahren erreichte eine Anfrage des Münchner Ausstellungsteams „Pavillon 333“ den Vorsitzenden der Heimatpflege Leutkirch, Michael Waizenegger. Die Intention war, dass man die Schau zum Jahrestag des hundertsten Geburtstags von Otl Aicher am 13. Mai 2022 in München zeigen möchte.

Eins zu eins konnte die Aicher-Ausstellung jedoch nicht an die Gegebenheiten in München übernommen werden. Einiges an Planung war von Grafiker Marc Brandner notwendig. Doch nun ist es so weit: Die komplette Ausstellung ist nun mit mehreren hundert Begleitbroschüren der Heimatpflege in München angekommen. Als letztes wurde der „Olympia-Waldi“ nach München gefahren – rechtzeitig zur Eröffnung am Freitag, 13. Mai. Die Ausstellung dort findet im „Pavillon 333“ zwischen Brandthorst-Museum und Pinakothek der Moderne statt.

Auch die Heimatpflege Leutkirch hat zu Otl Aichers rundem Geburtstag die Schau neu belebt. Eine neue, überarbeitete Auflage geht wieder zurück vom Leprosenhaus ins Museum im Bock. Im neu erschlossenen und gestalteten Wechselraum im nördlichen Trakt der so genannten Kästlescheuer wird diese den Besuchern ab Sonntag, 22. Mai, regelmäßig zur Besichtigung zugänglich sein.

Als weiteres Projekt zu Otl Aichers rundem Geburtstag haben Michael Waizenegger und Marc Brandner zudem eine Ausstellungsreihe mit Schulbezügen für die Otl Aicher-Realschule erarbeitet. Die Eröffnung hier ist am Freitag, 13. Mai – ebenfalls pünktlich zu Otl Aichers rundem Geburtstag.