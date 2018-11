Leutkircher Schachclub startet mit Aufwind in die neue Saison

Mit erfreulichen Ergebnissen sind die drei Mannschaften des Leutkircher Schachclubs bei den Verbandsspielen gestartet: Die „Erste Garde“ setzte sich am vergangenen Sonntag mit einem souveränen 6:2-Sieg gegen Absteiger Friedrichshafen (Foto) im vorderen Feld der Bezirksliga fest, die zweite Mannschaft führt nach zwei Erfolgen die A-Klasse an und die dritte Mannschaft hat einen sicheren Mittelplatz in der E-Klasse erkämpft.

Mit zwei öffentlich ausgetragenen Turnieren möchte der Schachclub auch neue Freunde für das Königliche Spiel gewinnen: Im Mediroll-Begegnungsraum an der Rosenstraße startet am Mittwoch um 9.30 Uhr das Turnier für Senioren ab 65 Jahre, der Meldeschluss ist vor Ort um 9.15 Uhr. Zu einem Pokalturnier in vier Runden (Bedenkzeit: 30 Minuten) jeweils freitags sind alle Vereinsmitglieder bis zur Leistungsziffer 1200 und Nichtmitglieder aus Leutkirch, Isny, Bad-Wurzach und Kißlegg eingeladen. Beginn und Meldeschluss sind am kommenden Freitag um 19.45 Uhr im kleinen Saal des Hotel Post an der Oberen Vorstadtstraße.