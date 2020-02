Leutkircher Schüler entwickeln eigenen Kleber

Mit großem Erfolg am Schulwettbewerb „Jugend forscht“ in Ulm teilgenommen haben am vergangenen Wochenende zwei Schülergruppen des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG). Im Fachbereich Chemie haben zwei von Ihnen mit einem selbstentwickelten Kleber sogar den Regionalsieg, wie der begleitende HMG-Lehrer Raphael Mohr.

Unter dem Motto „Schaffst du“ geht Jugend forscht bundesweit in die 55. Wettbewerbsrunde. 104 Kinder und Jugendliche präsentierten in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb der Region Ulm in sieben Fachgebieten insgesamt 52 spannende und innovative Projekte.

„Kleber for future“

Den beiden HMG-Schülern Lea Banhardt (16 Jahre) und Leon Altenried (17 Jahre) gelang sogar der Regionalsieg im Fachgebiet Chemie. Und zwar mit dem Thema „Kleber for future: Kann selbst hergestellter Kleber mit industriellen Klebern mithalten?“ Dabei entwickelten sie auf Basis von Dextrin, einem Nebenprodukt der Stärke, einen Kleber, der in seiner Klebekraft laut Mohr tatsächlich mit handelsüblichen Klebern mithalten kann. Dieser möglichst schadstofffreie Kleber soll durch weitere Testreihen optimiert werden.

In seiner Laudatio lobte Professort Ulrich Ziener von der Universität Ulm das wissenschaftliche Vorgehen und das Niveau der Arbeit der zwei Jungforscher, berichtet Mohr. Zusätzlich erhielten die zwei den Sonderpreis „REset Plastic“. Durch ihren Regionalsieg haben sie sich für den Landeswettbewerb in Fellbach Ende März qualifiziert.

Auch Sonderpreis geht an das HMG

Die HMG-Schüler Schüler Tim Janusch (17 Jahre) und Emil Wieder (17 Jahre) gingen mit dem Thema „Harz als Klebstoff - sind natürliche Kleber auf Harzbasis umsetzbar?“ in den Wettbewerb. Im Fachgebiet Biologie erreichten sie damit den dritten Preis und erhielten den Sonderpreis „Nachwachsende Rohstoffe“, der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gestiftet wird.

Die Innovationsregion Ulm organisiert und finanziert den Regionalwettbewerb seit nunmehr 17 Jahren. Ihr erster Vorsitzender, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, zeigte sich beim Rundgang und bei der Preisübergabe beeindruckt von der Vielfalt der Forschungsprojekte, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. In seiner Festrede dankte er allen Beteiligten – den Jugendlichen, deren Betreuungslehrkräften, Schulen, Eltern sowie dem langjährigen Wettbewerbsleiter Jochen Krüger und der Jury – für ihren Einsatz.

Hohe Qualität der Projekte

Bei der öffentlichen Ausstellung ihrer Wettbewerbsprojekte hatten die Jugendlichen am Samstag Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten in der Donauhalle zu präsentieren. In der anschließenden Feierstunde wurden die insgesamt 13 Regionalsieger-Teams in den Sparten Jugend forscht und Schüler experimentieren gekürt. Angesichts der hohen Qualität der Projekte vergab die Jury in den Fächern Chemie sowie Geo- und Raumwissenschaften jeweils zwei erste Plätze.

Hinter dem bundesweiten Wettbewerb steckt der Verein „Stiftung Jugend forscht“. Laut eigener Beschreibung betrachtet der Verein die Ausbildung und Förderung junger Menschen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) als eine entscheidende Aufgabe zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Dazu würden bundesweit jedes Jahr 120 Wettbewerbe sowie weitere Maßnahmen durchgeführt, um Kinder und Jugendliche für MINT-Fächer zu interessieren, Talente frühzeitig zu entdecken und sie gezielt zu fördern. Schirmherr für den Bundeswettbewerb ist seit 1977 der Bundespräsident.