Leutkircher Realschüler nähen Herzkissen für Brustkrebskranke

Im Unterricht des Hauswirtschaftlichen Zweigs der Leutkircher Otl-Aicher-Realschule steht auch die Arbeit im Nähzimmer auf dem Lehrplan. Mehrere Gruppen von Schülerinnen und Schülern haben laut Pressebericht an den Herzkissen fleißig mit genäht. Nun erfolgte die Übergabe der Kissen an Petra Schäfer, onkologische Pflegefachkraft im Brustkrebszentrumdes Klinikums Memmingen. Die selbst genähten Kissen in Herzform bieten den Patienten Entlastung nach der Operation, möchten ihnen ein bisschen Freude bereiten und sollen ihnen Mut machen, wie es in der Mitteilung heißt. Elke Schopf/Klinikum Memmingen