Leutkircher Radsportler überzeugen

Große Bühne für den weiblichen Radsport-Nachwuchs. Bei der Newcomer-Tour im Rahmen der Deutschland Tour im saarländischen Merzig standen die jungen Radsportlerinnen der U17-Kategorie im Fokus. 40 Fahrerinnen aus Deutschland, Luxemburg und Belgien begaben sich auf die anspruchsvolle Zielschleife in Merzig. Unter ihnen Lea Waldhof von der TSG Leutkirch – die sich im Schlusssprint der Verfolgerguppe Platz drei sicherte.

Der hügelige Kurs mit fünf Runden von jeweils 9,5 Kilometern bot, wie die TSG mitteilt, die perfekte Kulisse für einen angriffslustigen und spannenden Rennverlauf. Entsprechend fuhren die Fahrerinnen ab dem Start Vollgas. Bereits in der zweiten Runde war das Feld weit auseinandergerissen. Die Entscheidung fiel in einer knappen Sprintentscheidung zwischen Linda Riedmann und Lucy Mayrhofer. Die junge Leutkircherin Lea Waldhoff war Teil einer fünfköpfigen Verfolgergruppe – und gewann den Zielsprint. „Die Mädels haben ein fantastisches Rennen gezeigt. Das war großer Sport“, sagte Toni Kirsch, der Vizepräsident Radsportjugend des BDR.

Mountainbiker sechs Stunden im Einsatz

In Blaubeuren fand derweil die 22. Austragung des Sechs-Stunden-Mountainbike-Rennens statt. Mit dabei, auch das Mountainbike Team Veloce Speed Club aus Leutkirch, das im Wesentlichen aus Fahrern der TSG Leutkirch besteht. Im Vierer-Mixed-Team starteten Tobias Malang, Max Krohmer, Valentin Kegreiß und Gastfahrerin Anna Rigamonti. Bei verhältnismäßig kühlen Temperaturen und immer wieder einsetzendem Regen galt es einen 3,5 Kilometer langen Rundkurs mit 75 Höhenmetern und technisch anspruchsvollen Schotter-, Wald- und Wiesenwegen, möglichst oft in den sechs Stunden zu bewältigen. Eine Besonderheit des Rennens ist der sogenannte „Le-Mans-Start“: Die Startfahrerinnen und -fahrer legen dabei ihre Mountainbikes in einer Reihe ab und sprinten nach dem Startschuss rund 50 Meter zu ihren Rädern.

Für die Veloce Team übernahm dies Tobias Malang, der sich sofort in der Spitzengruppe festsetzen konnte. Er übergab nach der ersten Runde an Gesamtposition 5 an Valentin Kegreiß, gefolgt von Max Krohmer und Anna Rigamonti. Bereits nach der ersten Runde lag das Veloce Team vorne. Und auch nach den weiteren Runden, nach denen sich die Fahrer immer wieder abwechselten – blieben die Leutkircher vorne. Nach drei Stunden hatten die Allgäuer bereits eine Runde Vorsprung auf das erste Verfolgerteam herausgefahren.

Nachdem dann stärkerer Regen einsetzte, wurde die Strecke, wie mitgeteilt, immer schwieriger zu befahren und es kam zu mehreren Stürzen und technischen Defekten. Durch den komfortablen Vorsprung auf die Zweitplatzierten konzentrierten sich die Fahrerinnen und Fahrer des Veloce Speed Club darauf, kein Risiko mehr einzugehen. Nach sechs Stunden hatten die vier 37 Runden, insgesamt rund 130 Kilometer, zurückgelegt und gewannen souverän.