Leutkircher Projektidee setzt sich durch

Das von der Universität Freiburg initiierte und von der Stadt Leutkirch beantragte Projekt „Eat Me Up!“ ist von der Jury des Ideenwettbewerbs „Land schreibt Zukunft“ des Rats für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung ausgewählt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Von insgesamt 200 Projekten, die sich beworben hatten, ist das Projekt unter den 16 ausgewählten Gewinnern, die vom Fonds Nachhaltigkeitskultur jeweils für bis zu zwölf Monate mit bis zu 50 000 Euro gefördert werden sollen, heißt es weiter. Allen Gewinnerprojekten ist gemein, dass sie sich für ein Umdenken in der Gesellschaft und eine nachhaltigere Alltagskultur einsetzen.

Das Projekt „Eat Me Up!“ wurde in der Kategorie Wertschöpfung & nachhaltiges Wirtschaften ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine App, die digitale Spaziergänge durch Raum und Zeit des Leutkircher Ernährungssystems via Smartphone, Computer oder Virtual-Reality-Brille ermöglichen soll. Die Idee zur virtuellen Reise durch das Ernährungssystem entstand in Zusammenarbeit zwischen dem „Digitalen ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben“ mit Sitz in Leutkirch und den Mitarbeitern des Forschungsprojekts „Kernig“ der Stadt Leutkirch sowie der Universität Freiburg. Mit Hilfe des Know how der Leutkircher Digitalexperten sowie den Erkenntnissen aus dem Forschungsprojekt soll Leutkirch um eine „Ernährungsattraktion“ reicher werden, so der Pressebericht.