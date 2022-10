Leutkircher Probiererle-Tour am 7. Oktober

Die nächste kulinarische Stadtführung in Leutkirch findet am Freitag, 7. Oktober, ab 15 Uhr statt. Gemütlich durch‘s Städtle schlendern, viel Wissenswertes erfahren und hier und da etwas probieren – so soll die Genießerrunde durch Leutkirch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Ankündigung werden. Zum rund zweistündigen Spaziergang lädt die Touristinfo Leutkirch ein. Der Genuss soll dabei nicht zu kurz kommen: An mehreren ausgewählten Stationen stehen typische Allgäu-Schmankerl wie deftige Wurstspezialitäten, herzhafter Allgäuer Käse oder knusprige Seelen bereit.

Die Kosten betragen 13 Euro pro Person und 7,50 Euro für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Kinder unter sechs Jahre sind kostenfrei. Treffpunkt ist die Touristinfo Leutkirch, Marktstraße 32, Gotisches Haus. Tickets gibt es in der Leutkircher Touristinfo (Altstadt und Center Parcs Park Allgäu) oder online unter www.leutkirch.reservix.de. Die Anmeldung muss spätestens bis Donnerstag, 6. Oktober, erfolgen.