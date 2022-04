Leutkircher Polizei sucht Disco-Schläger

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern kam es am frühen Freitagmorgen in einer Disco in einem Teilort von Leutkirch.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei provozierte ein circa 20 Jahre alter Mann gezielt den 16-jährigen Geschädigten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt dieser eine Platzwunde im Bereich des Jochbeins.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, normale Statur, circa 1,80 Meter groß, dunkle Haare und Vollbart.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.