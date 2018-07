Leutkircher Pfarrer finden Urteil richtig

Die beiden er Pfarrer Dr. Bernhard Lackner und Albrecht Knoch finden die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Sonntagsschutz richtig. Auch der Vorsitzende des Wirtschaftsbundes , Burkhard Zorn, hält die großzügigen Regeln zur Ladenöffnung in Berlin für zu „liberal“.

Von unserem RedakteurJürgen Spöcker

„Vier verkaufsoffene Sonntage im Advent sind zu viel“, kommentiert Zorn das Angebot in der Bundeshauptstadt. In der Vorweihnachtszeit sollte man nach Ansicht des Vorsitzenden des Wirtschaftbundes sogar ganz darauf verzichten, sonntags die Geschäfte zu öffnen. In Leutkirch gebe es nur einen verkaufsoffenen Sonntag (Gallusmarkt), „und das sollte auch so bleiben“. Es gebe allerdings unter hiesigen Einzelhändlern den Wunsch, es bei einem Mal im Jahr zu belassen. Zorn kann es sich aber nicht vorstellen, dass es bei einer Abstimmung im Wirtschaftsbund eine Mehrheit für einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag gäbe.

„Bundesrichter haben den Sonntagsschutz bestätigt, und das ist eine wichtige Hilfe“, sagt der evangelische Pfarrer Albrecht Knoch. „Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage“, habe schon vor Jahren eine Kampagne der EKD gelautet und diese treffe zu. Offene Läden an Sonntagen raubten die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen – beispielsweise in den Familien, Vereinen oder in der Kirchengemeinde. In der französischen Gemeinde, in der Pfarrer Knoch früher arbeitete, gebe es einige Männer, die nur Wochenend-nachdienste machten – und das in einer Autofabrik. Diese Menschen, so erinnert sich Pfarrer Knoch, hätten nur unter großen Schwierigkeiten am Gemeindeleben teilnehmen können. Die Folge: „Diese Menschen lebten durch ihren eigenen Arbeitsrhythmus mwehr für sich.“ Natürlich, betont Pfarrer Knoch, gebe es viele Dienste, die rund um die Uhr gebraucht werden. Er denkt dabei beispielsweise an die Rettungsdienste oder die Krankenpflege. „Aber dabei sollte es auch bleiben – kann es auch bleiben, dank dem jüngsten Urteil.“

Auch Dr. Bernhard Lackner von der katholischen Kirchengemeinde findet es richtig, dass die Bundesrichter bestätigt haben: „Der Schutz des Sonntags ist in der Verfassung verankert.“ Dieses Urteil ist für Dr. Lackner „ein schritt in die richtige Richtung“. Sonntags geöffnete Geschäfte - das hält er für „unnötig“. Dieses zweifelhafte Angebot führte auch zu einer Mehrbelastung des Personals, gibt Dr. Lackner zu bedenken.