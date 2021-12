Leutkircher Museum im Bock zeigt Weihnachtliches

Weihnachtlich geschmückt zeigt sich derzeit das Leutkircher Museum im Bock. Neben Christbaumschmuck und Spielzeug sind dort laut Pressemitteilung verschiedene Krippen zu bestaunen. Weiterhin zu sehen ist die Sonderausstellung „Leutkirch – Alles auf einer Karte“.

Das Museum hat mittwochs von 14 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie an jedem ersten Samstag im Monat (Bauernmarkt-Samstag) von 13 bis 17 Uhr geöffnet. An den kommenden Feiertagen sind folgende Öffnungszeiten (erster Weihnachtsfeiertag geschlossen): Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, ist das Museum von 13 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso am Dreikönigstag, Donnerstag, 6. Januar 2022. An Neujahr (Samstag, 1. Januar 2022) hat das Museum zu.

Weitere Informationen gibt es unter www.heimatpflege-leutkirch.de