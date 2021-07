Leutkircher Mountainbiker sichert sich Weltcuppunkte

Das tschechische Fox Enduro Klinovec im Erzgebirge gehört zu einem der Weltcup-Qualifikationsevents im Mountainbike-Enduro. Maximilian Krauß von der TSG Leutkirch startete in der Pro-U21-Kategorie. Bis auf einem Ausflug hinter das Flatterband lieferte er auf den sechs Stages eine solide Leistung und landete als fünftbester Deutscher auf dem 15. Platz. Dadurch sicherte sich der Leutkircher seine ersten Qualifikationspunkte für den Weltcup. Auch in Innsbruck war Krauß am Start.

Bei der Crankworx-Eventserie trat neben Krauß in Jan Fauser ein weiterer Leutkircher Lizenzfahrer an – dazu fuhren auch Luis und Maxima Jaax mit. Maxima Jaax und Maximilian Krauß starteten in der Disziplin Dual Slalom, die als K.o.-Turnier ausgetragen wurde. Maxima Jaax siegte in der U15, Maximilian Krauß wurde Dritter in der U19. Im Downhillrennen standen die Leutkircher Weltklassefahrern gegenüber – zahlreiche Weltcupteams hatten ihre Fahrer für die Junioren-Kategorie und in der Elite gemeldet.

Jan Fauser stürzte in seinem letzten Trainingslauf und musste mit Schmerzen zum Finallauf der Elite antreten. Dort riskierte er laut Mitteilung nicht mehr viel und landete im zweiten Drittel des internationalen Profi-Starterfelds. Luis Jaax sicherte sich nach einem sehr guten Lauf den 22. Platz in der Pro-U19-Kategorie und war damit einer der schnellsten Deutschen. Maximilian Krauß stürzte in seinem Lauf und hatte dadurch keine Chancen mehr auf ein gutes Ergebnis.