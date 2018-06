Leutkircher Marktplatz wird Public-Viewing-Arena

Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr: Mit der Partie Russland – Saudi-Arabien beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. In Leutkirch wird von Gastronom Raphael Notz auf dem Marktplatz, der große Bildschirm hängt bereits, wieder während des gesamten Turniers ein sogenanntes Public Viewing angeboten. Die Schwäbische Zeitung ist Mitveranstalter. Notz plant, bei gutem Wetter alle Spiele zu übertragen.

Doch nicht nur in Leutkirch planen Veranstalter mit diesem Großereignis. Folgende Hinweise haben die Redaktion erreicht:

Bad Wurzach: In Shoty´s Lounge im Steigfeld 1 werden alle Deutschlandspiele ausgestrahlt.

Beuren: Während der WM steht neben der Turnhalle in Beuren ein WM-Zelt, in dem der SV Beuren folgende Spiele überträgt: 16. Juni Peru – Dänemark, 17. Juni Costa Rica – Serbien, Deutschland – Mexiko, 23. Juni Deutschland – Schweden, 27. Juni Südkorea – Deutschland. Auch die Partien der K.o-Runden sollen gezeigt werden. Zeltöffnung ist jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel des Tages. Für die Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Dietmanns: Der SV Dietmanns hat ein WM-Studio eingerichtet und überträgt folgende Spiele: 17. Juni Deutschland – Mexiko, 23. Juni Deutschland – Schweden, 27. Juni Deutschland – Südkorea, 2. und 3. Juli Achtelfinale, 6. und 7. Juli Viertelfinale, 10. und 11. Juli Halbfinale, 14. Juli Spiel um Platz drei und 15. Juli Finale.

Gebrazhofen: Der Sportverein überträgt folgende Spiele im Vereinsheim in der Schulstraße 30: Vorrunde und Achtelfinale mit deutscher Beteiligung, ab dem Viertelfinale alle Spiele. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Leutkirch: Im Café Drops in Leutkirch werden alle Spiele übertragen. Soweit wie möglich sollen auch im „Barfüßer“ alle Spiele übertragen werden. Hierfür stehen etwa 300 Sitzplätze zur Verfügung. Zu sehen sind die Spiele entweder auf einer XXX-LED Wand im Außenbereich oder im Innenbereich auf einem Fernseher.

Merazhofen: Die Landjugend überträgt am 17. Juni auf dem Kirchplatz Deutschland – Mexiko, am 23. Juni Deutschland – Schweden und am 27. Juni Südkorea – Deutschland.

Seibranz: Die „Sky Sportsbar“ im Gasthaus Wacht am Rhein strahlt sämtliche WM-Spiele aus. Geöffnet ist die Bar jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.