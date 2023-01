Leutkircher Langläufer überzeugen beim Geiger Cup

Hochmotiviert und voller Vorfreude auf das erst zweite Rennen dieser schneearmen Saison starteten die Leutkircher Langläufer beim Geiger Cup. Der SC Nesselwang konnte diesen Wettbewerb einer mehrteiligen Rennserie des bayerischen Skiverbandes bei sehr guten Loipenbedingungen und bestem Wetter in Oberstdorf ausrichten. Die Leutkircher zeigten in einem sehr stark besetzten Teilnehmerfeld Topleistungen. Die beiden jüngsten Starter, Jakob Schneider S 11 (zwei Kilometer) und Luzie Link S 12 (drei Kilometer) liefen sehr zur Freude ihrer Trainer technisch stark verbessert und überzeugten jeweils mit Platz sechs. Rosa-Lina Schneider, S 15 (fünf Kilometer), die im württembergischen Elitekader trainiert, lief mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei. In der stark besetzten S 15 der Jungen lief Jonas Reich (Platz sieben) ein schnelles Rennen über fünf Kilometer. Nur 36 Sekunden Rückstand auf Platz eins zeigen, wie eng die Leistungsdichte in dieser Altersklasse ist. Michl Mendler kam mit den harten Bedingungen nicht so gut zurecht und wurde Elfter. Mit dem Deutschland Schülercup steht am kommenden Wochenende, sofern es die Schneelage zulässt, ein Höhepunkt für die jungen Sportler auf dem Programm.