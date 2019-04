Leutkircher Langläufer mit goldenem Abschluss

Besser hätte es für Moritz Moosmayer und Annette Ammann bei den deutschen Meisterschaften im Langlauf in Reit im Winkl kaum laufen können. Zum Saisonabschluss standen die Titelkämpfe im Teamsprint und über die Langstrecke an, die Leutkircher holten sich dort Goldmedaillen.

Mit seinem Dauerrivalen Matteo Lewe vom SV Kirchzarten wurde Moritz Moosmayer ins Team Baden-Württemberg I berufen. Jeder musste in klassischer Technik abwechselnd dreimal eine anspruchsvolle 1000 Meter lange Schleife laufen. Der Leutkircher wurde als Startläufer aufgestellt und setzte sich gleich in der Spitzengruppe fest. In seiner dritten Runde lief er wie sein Partner Rundenbestzeit. Mit 9,48 Sekunden Vorsprung auf Thüringen und 20,15 Sekunden auf die favorisierten Bayern gewannen Moosmayer und Lewe den Titel des deutschen Jugendmeisters.

Über die Langstrecke in freier Technik galt Annette Ammann bei den Damen 51 über 20 Kilometer nach ihrem Weltmeistertitel und den beiden deutschen Meistertiteln über zehn Kilometer als Favoritin. Mit einem beherzten Lauf wurde sie dieser Rolle gerecht und gewann überlegen nach 1:06,35 Stunden den Titel bei den Damen 51. Weniger gut lief es bei Moritz Moosmayer über die 15 Kilometer der Jugend U16. Bei noch hartem und schnellem Schnee brach bald nach dem Start, im Spitzenfeld liegend, sein Stock und so fiel der Leutkircher auf den letzten Platz zurück. Mit dem gereichten Ersatzstock kämpfte er sich wieder an das Feld heran, dann löste sich aber die Schlaufe und er verlor den Stock. Wiederum vom letzten Platz machte Moosmayer noch zwölf Plätze gut, aber mehr als der 15. Rang nach 37:26 Minuten, 2:29 Minuten hinter dem Sieger, war dann nicht mehr möglich.