Leutkircher Kulturleben beleben

Mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel „BierKultur HochVier – Solidarität und Kunstgenuß“ möchte die Leutkircher Brauerei Härle zur Wiederbelebung des kulturellen Lebens nach der coronabedingten Absage sämtlicher künstlerischen Auftritte in den vergangenen drei Monaten beitragen. Eingeladen hat laut Pressemitteilung die veranstaltende Brauerei vier bekannte Künstler aus Oberschwaben und dem Allgäu, die alle von ihren Auftritten leben und deshalb von der Corona-Krise besonders betroffen sind.

Zum Auftakt wollen der Leutkircher Saxofonist Christian Segmehl und der Münchner Pianist Paul Rivinius am Samstag, 18. Juli, das Publikum mit einer Sommerserenade begeistern. Auf dem Programm stehen unter anderem Melodien von George Gershwin, Tangos von Astor Piazzolla, eine Samba von Darius Milhaud und viele andere eingängige Kompositionen.

Eine Woche später (Samstag, 25. Juli) tritt der über die Region hinaus bekannte Kabarettist Bernd Kohlhepp alias „Hämmerle“ auf der Rampe vor der Brauerei auf. Der Schwabe mit den gefährlichen Geistesblitzen ist Rock’n’ Roller, Sänger, Provokateur und Schwadroneur ersten Ranges und weiß vor allem eines: In Wirklichkeit ist alles ganz anders als in der Realität.

Freunde der Musik kommen am Samstag, 8. August, wieder auf ihre Kosten. Zwei Stimmen und zwei Instrumente – die Stangenbohnenpartei mit Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello – vereinen sich und präsentieren eine eigene Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western. Ihre Musik klingt nach Fundgrube, nach Nostalgie und nach den entlegensten Winkeln der Welt.

Höhepunkt der vierteiligen Veranstaltungsreihe ist laut Mitteilung der Auftritt von Uli Boettcher am Freitag, 14. August. Seit 30 Jahren steht, hüpft und liegt der schwäbische Komiker und Kabarettist auf deutschsprachigen Bühnen herum.

Alle vier Veranstaltungen finden bei gutem Wetter im Hof vor der Brauerei in Leutkirch statt. Bei wechselhafter oder schlechter Witterung werden die Auftritte in die Malztenne verlegt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 20 Uhr.

Die Sitzplatzzahl ist bei allen Veranstaltungen auf 60 begrenzt. Alle Abstands- und Hygieneregeln, die die Corona-Verordnung vorschreibt, würden eingehalten. Der Eintritt liegt für jede Veranstaltung bei 30 Euro. Darin eingeschlossen seien Getränke nach Wahl. Als Zeichen der Solidarität kommen die Eintrittsgelder den Künstlern zugute.

Karten für die Veranstaltungen gibt es nur im Vorverkauf. Diese können im Kontor der Brauerei, Am Hopfengarten 5, erworben werden. Alternativ ist es möglich, Karten per E-Mail an info@haerle.de zu bestellen und das Eintrittsgeld vorab zu überweisen.