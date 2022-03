Leutkircher Künstlerin variiert das Thema „Heilung“

Eine Ausstellung mit neuen Arbeiten der aus Leutkirch stammenden Künstlerin Ilona Amann zum Thema „Heilung“ eröffnet der Förderverein Galluskapelle traditionell am Palmsonntag sein Jahresprogramm. Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 10. April, um 15 Uhr in der Galluskapelle.

„Wir freuen uns sehr, dass die persönliche Begegnung in der Galluskapelle bei der Ausstellungseröffnung in diesem Jahr wieder möglich wird. Und auch darüber, dass wir gute Aussichten haben, unser Jahresprogramm in diesem Jahr auch wirklich veranstalten zu können“, wird der Vorsitzende des Vereins, Bürgermeister a. D. Georg Zimmer in einer Mitteilung des Fördervereins zitiert.

Ilona Maria Amann lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin bei Regensburg. Im Werk der gebürtigen Leutkircherin spielt Feinstoffliches eine grundlegende Rolle. Sie macht Unmerkliches sichtbar und bietet den Betrachtern eine Brücke in die feinsinnliche Welt. Ihr Anliegen sei es, Menschen mit ihrer Kunst zu berühren, heißt es in der Pressemitteilung. Der Polarität von Leichtigkeit und Schmerz geht sie mit hoffnungsvoller Weise auf den Grund und erschließt dabei Wege zur Heilung.

Die Ausstellungseröffnung wird musikalisch umrahmt vom Diepoldshofener Musiker-Paar Emma Geser (Violine, Tuba und Gesang) und Bernd Geser (Euphonium und Gesang). Der Biberacher Kunsthistoriker Uwe Degreif führt nach der Begrüßung durch Georg Zimmer ein Gespräch mit der Künstlerin.

Im Mittelpunkt des Jahresprogramms der Galluskapelle steht das Galluskapellenfest. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern und vielen Freunden der Galluskapelle soll es am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst gefeiert werden. Prälatin Gabriele Wulz und Weihbischof Matthäus Karrer werden den Gottesdienst gemeinsam halten.

Das Jahresprogramm des Fördervereins Galluskapelle: So., 17. April, 5.30 Uhr: Ökumenische Auferstehungsfeier; Sa. 30. April, 14.30 Uhr: Radfahrersegnung; So., 8. Mai, 17 Uhr: Taizégebet; So., 15. Mai, 17 Uhr: Musik am Weg – „Saitenmix“ mit Gisela Hecht u. Ensemble; Sa., 21. Mai, 14 Uhr auf dem Rastplatz der A 96: Begegnung mit Fernfahrern aus Osteuropa; So., 26. Juni, 14 Uhr: Tag der Autobahnkirchen. Cantate – Offenes Singen mit Magdalena Dolp; So., 3. Juli, 15 Uhr: Galluskapellenfest , Ökumenischer Festgottesdienst mit Prälatin Gabriele Wulz und Weihbischof Matthäus Karrer; So., 10. Juli, 17 Uhr: Taizégebet; Fr., 22. Juli, 18 Uhr: Mitgliederversammlung des Fördervereins in der Galluskapelle; Do., 4.August, 21.30 Uhr: Musik zur Nacht. Es musizieren Streicher der Sommerakademie Leutkirch; So., 18. September, 17 Uhr: Taizégebet; Sa., 1. Oktober, 11 Uhr: Drachenfest auf dem Winterberg; Sa, 22. Oktober, 17 Uhr: Musikalisches Abendgebet mit dem Ensemble Kapellenklang; Sa., 12. November, 17 Uhr: Nacht der Lichter für Kinder und Familien.