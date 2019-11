Leutkircher Kleintierschau am Wochenende im „Hasenheim“

Die züchtenden Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Leutkirch-Urlau laden am Samstag, 9. November, von 13 bis 17 Uhr und Sonntag, 10. November, von 9.30 bis 16 Uhr zur Kleintierschau im „Hasenheim“, Pfingstbrunnenweg 6, ein. Insgesamt werden laut Vorschau rund 250 Tiere wie Kaninchen, Geflügel sowie Ziergeflügel zu sehen sein. Angeschlossen an die Leutkircher Schau präsentieren sich die Spezialisten der Taubenzucht aus Süddeutschland mit der Rasse „Elsterpurzler“ in einer Gruppen-Sonderschau. An beiden Tagen werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Am Sonntag bietet der Verein zudem einen Mittagstisch an. Foto: Verein