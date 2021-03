Leutkircher Kleinprojekte profitieren von Fördergeld

Im Württembergischen Allgäu sind 2020 mithilfe der neuen Runde im Förderprogramm „Regionalbudget“ für Kleinprojekte insgesamt 16 Vorhaben mit rund 194 000 Euro Fördermitteln erfolgreich umgesetzt worden, darunter auch in Leutkirch und Umgebung, teilt die Kißlegger Leader-Geschäftsstelle mit.

Die Vorhaben seien in den die Handlungsfeldern „BürgerLand“, „FreizeitLand“, „KulturLand“, „KlimaLand“ und „WirtschaftsLand“ breit gefächert, sodass zwölf private Projekte, zwei öffentliche und zwei Projekte von Vereinen zur Förderung gekommen und erfolgreich umgesetzt worden seien.

E-Ladestationen beim Brauereigasthof Härle

Der Brauereigasthof Härle in Leutkirch konnte im August 2020 entsprechend seiner klimaneutralen Gesamtausrichtung die beiden durch das Regionalbudget geförderten Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder in Betrieb nehmen. Deren Strom stammt ausschließlich aus regenerativen Quellen. Die Stationen können von Besucherinnen und Besuchern des Brauereigasthofes kostenfrei inklusive entsprechendem Ladekabel durch eine Direktverbindung benutzt werden. Dadurch profitiere die touristische Destination Leutkirch durch eine weitere elektrische Ladeinfrastruktur klar, heißt es seitens der Leader-Geschäftsstelle.

Durch den Förderverein Winterberg und sein Engagement konnte mit einer Leader-Förderung der bereits 2019 angelegte Parkplatz Winterberg in Tautenhofen Ende Oktober 2020 durch das Regionalbudget um einen behindertengerechten WC-Container ergänzt werden. Der Parkplatz dient nicht nur dem Besuch der Galluskapelle auf dem Winterberg, sondern ist auch Ausgangspunkt für Wandern und Radfahren am Wanderweg 9 der Stadt Leutkirch. Der Förderverein betreut die Kapelle und die WC-Anlage ehrenamtlich und organisiert jährlich ein kulturelles und spirituelles Programm mit rund 30 Veranstaltungen in der Galluskapelle.

Neugestaltetes Dorfcafé in der Allgäuer Genussmanufaktur

Das Dorfcafé in der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau ist laut Mitteilung mithilfe der Förderung durch das Regionalbudget im Spätherbst 2020 ansprechend und gemütlich durch lokale Planer und Handwerker eingerichtet worden. Ziel ist es, mehr Gäste sowohl „von außen“ als auch Besucher der Genussmanufaktur selbst zum Platz nehmen und Verweilen zu gewinnen, um das Café, das dem Dorfladen „Heimat & Genuss“ angeschlossen ist, in Zukunft wirtschaftlich betreiben zu können.

Es wurden Sitzecken, eine neue Bodengestaltung, abgehängte Deckenelemente, Wandverkleidungen und Beleuchtung eingebaut. So könne beim Brotbacken den Bäckern direkt „über die Schulter“ geschaut werden, heißt es weiter, die erste Resonanz der Kunden des Dorfladens sei durchweg positiv.

Da die Urlauer Genussbrauerei, die sich ebenfalls in der Genussmanufaktur Urlau befindet, bisher über keine eigene Abfüllanlage verfügt hatte, musste das Bier aufwendig mit Tanklastzügen zur benachbarten Familienbrauerei Stolz nach Isny hin- und wieder zurückgefahren werden, was kostspielig sei und einen Teilverlust an Qualität bedeute.

Im Rahmen der Detailplanung wurde laut Leader-Geschäftsstelle eine eigene Abfüllanlage angeschafft. Außerdem eine Hubameise, da diese mobil ist und neben dem Auf- und Abtransport mit ihr direkt im Keller auch Flaschen und Fässer bewegt werden können. Zusätzlich wurde hierfür ein Flaschenzug am Dach des Schachtes befestigt, sodass dieses zur Verladung angehoben werden kann.

Durch die Förderung des Regionalbudgets konnte die Abfüllung ab November 2020 vor Ort realisiert und gleichzeitig die Möglichkeit zur Arbeitsplatzsicherung und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Startup Lovnat sagt der Umweltverschmutzung den Kampf an

Als Startup möchte die Firma Lovnat in Leutkirch der Umweltverschmutzung den Kampf ansagen. Die Jungunternehmer Tobias Pflug und Marco Schmidt seien davon überzeugt, dass sich innovative und effiziente Produkte in den Alltag wunderbar integrieren und vermitteln lassen, wie etwa ein „Taschenbecher“ für Zigarettenkippen und Kleinmüll.

Um dies mit individuellen Brands umzusetzen und die Produktvermarktung ab Herbst 2020 weiter anzutreiben, wurde hier in die dafür notwendige Geschäftsausstattung wie digitales Zeichenbrett und mobile Arbeitsplätze investiert und eine Förderung über das Regionalbudget für Kleinprojekte gewährt.

Kundenpotential sieht das Jungunternehmen bei Veranstaltern von Festivals, aber auch bei Kommunen und Unternehmen, die mit ihrem Namen für eine saubere Umwelt werben wollen.