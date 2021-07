Leutkircher Klassik wird fortgesetzt

Mit dem sechsköpfigen slowenischen Vokalensemble Ingenium beendet die Konzertreihe Leutkircher Klassik am Samstag, 10. Juli, ihre pandemiebedingte Zwangspause. Die sechs Sängerinnen und Sänger eröffnen laut Pressemitteilung eine Klassik-Trilogie der Nachholkonzerte.

Auf das Konzert des Vokalensembles folgt am 17. Juli, um 19.30 Uhr das Gastspiel des Percussion-Duos Porter. Am Sonntag, 25. Juli gastiert die vielfach ausgezeichnete Geigerin Ioana Cristina Coicea mit ihrem Klavierpartner Andrei Banciu in der Festhalle.

Sechs junge Sängerinnen und Sänger aus Ljubljana (Slowenien) bilden zusammen das Ingenium Ensemble, das im Herbst 2009 gegründet wurde. Das Repertoire des A-Cappella-Sextetts reicht von der geistlichen Musik der Renaissance über die Romantik bis hin zum Jazz- und Popsong. In Leutkirch singen sie einen bunten Quareschnitt aus ihrem Repertoire. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Arrangements slowenischer Volkslieder sowie Kompositionen junger, zeitgenössischer Komponisten aus Slowenien. In welcher Sparte sich die Sänger und Sängerinnen auch bewegen, immer ist musikalischer Höchstgenuss und beste Unterhaltung garantiert, heißt es in der Mitteilung.

Neben zahlreichen Auftritten in seinem Heimatland führten Konzertreisen das Ensemble nach Frankreich, Belgien, Italien, Tschechien, Kroatien, Österreich und in die Schweiz. In Deutschland war das Ensemble u.a. bei Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau Musik Festival, dem Mosel Musikfestival, dem MDR Musiksommer und dem Heidelberger Frühling zu Gast.

Ingenium ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, unter anderem des Internationalen A-Cappella-Wettbewerbs Leipzig (Deutschland), des Internationalen Chorwettbewerbs Bad Ischl (Österreich), sowie des Tolosako Abesbatza Lehiaketa in Tolosa (Spanien).