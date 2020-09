Leutkircher Klassik startet mit Star-Ensemble

Eines der derzeit angesagtesten Ensembles der Kammermusikszene präsentiert die Volkshochschule Leutkirch zum Auftakt der Reihe „Leutkircher Klassik“ am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr. Das Notos Quartett spielt Werke für Klavierquartett von Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Francaix und Johannes Brahms.

Seit seiner Gründung 2007 wurde das Notos Quartett (Sindri Lederer, Violine; Andrea Burger, Viola; Philipp Graham, Cello; Antonia Köster, Klavier) der VHS-Pressemitteilung zufolge mit sechs ersten Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. 2017 wurde ihm der Musikpreis „Echo Klassik“ verliehen. Aus Protest gegen einen ECHO-Pop-Preisträger, der antisemitisches Gedankengut verbreite hatte, gaben sie diesen Preis zurück.

Persönliche Integrität und herausragende Musikalität verbinde sich in der Arbeit des Quartetts, das zu den gefragtesten Kammermusik-Ensembles gezählt werden müsse, schreibt der Veranstalter weiter. Das Notos Quartett ist im Rundfunk häufig zu hören und musiziert in den großen Konzertsälen weltweit. In Leutkirch ist das Quartett nach 2011 bereits zum zweiten Mal zu Gast.

Das Notos Quartett bietet an diesem Konzertabend große Musik im kleinen Format. Zum Auftakt erklingt Mozarts Klavier-Quartett in Es-Dur KV 493. Es ist eines der nur zwei Klavierquartette, die Mozart (1756 bis 1791) in den Jahren 1785/86 geschrieben hat. Danach ist das selten gespielte Werk „Divertissement“ des Komponisten Jean Françaix (1912 bis 1997) zu hören. Es folgt das Klavierquartett in A-Dur op 26 von Johannes Brahms (1833 bis 1897).

Die Festhalle ist für diesen Abend coronagerecht für 99 Besucher vorbereitet, die reichlich Abstand zueinander halten können. Die Konzertgäste werden gebeten, eine Mund-Nasen-Abedeckun zu tragen, bis sie auf ihren nummerierten Plätzen angekommen sind. Karten gibt es online über www.reservix.de und im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch.