Leutkircher Klassik präsentiert Chormusik

Mit den Gastspiel des jungen Vokal-Ensembles Voicemade geht die vhs-Konzertreihe „Leutkircher Klassik“ ins neue Jahr. Die sechs Leipzigerinnen und Leipziger singen am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in der Festhalle. Dort präsentieren sie ihr Programm „Leipziger Allerlei“ mit Chormusik in diversen Stilen und aus unterschiedlichen Epochen.

Das Vokalsextett mit je drei Frauen und drei Männerstimmen besetzte Ensemble hat seine Wurzeln in der für ihre A-cappella-Szene bekannten Musikstadt Leipzig. Das teilt die Volkshochschule Leutkirch mit. Seit 2017 begeistert das Ensemble sein Publikum mit abwechslungsreichen Konzertprogrammen in ganz Europa.

Das Repertoire ist vielfältig, das wird auch am Leutkircher Konzertabend hörbar, schreibt die Volkshochschule. Geistliche Werke der Renaissance und barocke Motetten, romantische Werke bekannter wie auch in den Hintergrund geratener Komponisten bis hin zu Ur- und Erstaufführungen aus dem weiten Feld der zeitgenössischen Musik bilden einen reichen Schatz der Vokalmusik. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der enormen Bandbreite von Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Die Konzertbesucher erwartet farben- und facettenreicher Chorklang, verspricht die Volkshochschule. Karten für den A-capella-Abend gibt es im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und online unter www.reservix.de. Die Abendkasse in der Festhalle ist am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr besetzt.