„Leutkircher Klarinettentrio“ präsentiert anspruchsvolle Komposition

Das „Troisieme Trio en Fa“ des französischen Klarinettisten und Komponisten Jacques Jules Boufil (1783 bis 1868) ist ein schwer aufzuführendes Werk. Eines, das fast Unmögliches abverlangt, denn Boufil hat das Spektrum der weiterentwickelten Klarinette voll ausgereizt, zudem die Zirkularatmung beherrscht. Also spielen, spielen, ohne zwischendurch Luft zu holen. Dass dies auch ohne diese spezielle Atemtechnik funktionieren kann, haben Rosmarie Hepp-Lander, Jana Volz und Christoph Kuon beim Abschlusskonzert des Altstadtsommerfestivals (Also) in der Festhalle von St. Anna gezeigt. Es gab viel Beifall für eine bemerkenswerte Leistung.

Irmgard Sipple, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Kinderheim St. Anna, begrüßte die Zuhörer im nicht voll besetzten Saal. Der vielleicht letzte richtig heiße Sommertag des Jahres war doch starke Konkurrenz, mancher plantschte da lieber im Wasser. Mit rund 50 Gästen ist das Konzert dennoch ganz gut besucht.

Christoph Kuon ist der „spiritus rector“ des Leutkircher Klarinettenquartetts, das seit Jahren das Altstadtsommerfest mit einem klassischen Konzert beschließt. Am Sonntag war Kathrin Hegele nicht dabei. Die neue Leiterin der Jugendmusikschule in Leutkirch besucht gerade eine Weiterbildung. Deshalb gab es eine Aufführung im Trioformat – zu viert sei es allerdings leichter, stellt Kuon nach dem Auftritt fest. Die drei Musiker eröffnen mit dem „Divertimento Nr. 2 für zwei Klarinetten und eine Bassklarinette“ von Mozart den Konzertabend. Geschmeidig, gefällig, in sich stimmig. Das „Menuett und Finale“ von Ludwig van Beethoven, Opus 87, fordert Zuhörer und Musiker schon mehr. Das Menuett erklingt munter, aufgeweckt, das Finale hat Power.

Höhepunkt ist natürlich das Werk von Boufil – dass sich Nichtprofis daran wagen und es meistern, zeugt von der Klasse der beiden Musikerinnen und Kuons. Aktiv spielen sie bei der Stadtkapelle Leutkirch, der Musikkapelle Wuchzenhofen und der Musikkapelle Heggelbach.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir beim Spielen nicht ersticken“ scherzt Kuon. Tun sie nicht: Sie bringen ein flirrendes, hochvirtuoses Stück, komplex ineinander verwoben. Zwei kleine Unebenheiten sind kaum wahrnehmbar. Respekt. Viel Beifall also, das Trio bedankte sich mit „Summertime“ von Gershwin, leicht angejazzt, ein wenig wehmütig. Der Abschied von der Leichtigkeit des Sommers ist nicht mehr fern.

Vor dem Stehempfang mit Getränken und Knabbereien wirbt Jochen Narr, stellvertretender Leiter des Kinderheims und der Kinder- und Jugendhilfe St. Anna, um Spenden. Er schildert den bürokratischen Wahnsinn, mit der er es im Berufsalltag manchmal zu tun hat.

Und wie unkompliziert der Freundeskreis – die Kasse verwaltet Walter Braun, Vorsitzender ist Berthold Nuber – oft helfen kann. Eine gute Sache.