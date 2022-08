Leutkircher Kinderkleider-Bazar am 17. September

Das Leutkircher Bazar-Team ist nach eigenen Angaben an den Vorbereitungen des Kinderkleider-Herbstbazars 2022. An der Festhalle Leutkirch werden die Waren am Freitag, 16. September von 10 bis 15 Uhr angenommen. Die Waren sollten nach Größe vorsortiert werden, heißt es weiter. Die Anlieferung und Abholung erfolgt an den Seitentüren, der Verkauf ist am Samstag, 17. September, von 9 bis 12.30 Uhr. Angeboten werden gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidungen für Kinder, Umstandsmode, Kinderwagen und Spielwaren aller Art. Aus Datenschutzgründen gibt es neue Artikellisten, welche nur unterschrieben entgegengenommen werden. Listen gibt es bei Papier Wagenseil zum Kopieren und unter www.kinderkleiderbazar-ltk.npage.de. Das Bazar-Team weist darauf hin, dass maximal 50 Teile pro Anbieter angenommen werden, darunter fünf Paar gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein.

Die zum Verkauf benötigten Kundennummern – aus organisatorischen Gründen sind diese auf 300 begrenzt – werden derzeit von 8 bis 19 Uhr vergeben unter 07561 / 47 52, 07561 / 988 47 47, 07561 / 820 20 79 und 08373 / 921 23 32. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln endet am Samstagabend von 18 bis 19 Uhr der Bazar. Für jede Kundennummer wird der Pauschalbetrag von 2,50 Euro als Annahmegebühr für die Aktion erhoben. Zehn Prozent vom Verkaufserlös werden einbehalten; sie sollen wieder einer caritativen Einrichtung mit Kindern hier im Umkreis zufließen.