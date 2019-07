Leutkircher Kinderfest wird offiziell eröffnet

Offizielle Eröffnung des Kinderfestes ist am Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr auf dem Markplatz. Anschließend gibt es hier eine Hockete, die musikalisch von der Stadtkapelle umrahmt wird. Weiter geht es mit folgendem Programm: 18 Uhr, Eröffnung der Kunstausstellung „in sito - vor Ort“ in der Galerie im Torhaus. Zu sehen sind Werke von Andrea Eitel (Malerei) und Uli Gsell (Steinskulpturen), 19.30 Uhr, Kinderfest-Musical „Josef“ in der Festhalle, 20 Uhr, Konzert „Serata Italiana“ mit dem Cantabile-Chor im Cubus und 20 Uhr, Dirndl- und Lederhosenparty auf der Wilhelmshöhe mit den „Willerazhofer Spitzbuben“. Der Sonntag beginnt um 8.50 Uhr mit dem 49. Internationalen Allgäu-Volkslauf um den Pokal der Schwäbischen Zeitung auf der Wilhelmshöhe, 10 Uhr, Ökumenischer Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, 10.45 Uhr, Frühschoppen im Biergarten mit den Achtaler Musikanten, 11 Uhr, Volkslauf-Frühschoppen im Festzelt mit anschließender Siegerehrung, 11.15 Uhr, Standkonzert der Stadtkapelle, des Jugenblasorchesters und der Jugendmusikschule Grand Orb auf dem Marktplatz, 13 Uhr, Spielen und Basteln mit den „Grünen Hexen“, 14 Uhr, Bungee-Trampolin, „Waterballs“ und Hüpfburg, 14 Uhr, Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Stadelmusikanten, 14 Uhr, Seilbahn, „Schlange“ und Wasserspiele mit der Jugendfeuerwehr Leutkirch und dem Städtischen Bauhof, 14, 15.30 und 17 Uhr, Kinderzauberer „Hispikus und Jocco“, kleines Festzelt auf der Wilhemshöhe, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag „Auf Tour“ mit Musik und Unterhaltung in den drei Leutkircher Senioreneinrichtungen, 15.30 Uhr, Freundschaftsspiel zwischen den Mannschaften aus Castiglione delle Stiviere und Leutkirch, 17.30 Uhr, Vernissage der Ausstellung „Atelier 24“ im Haus Regina Pacis. Zu sehen sind Werke des Kunstvereins aus Bedarieux.

Am Festgelände des Kinderfestes steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Der Kinderfestausschuss und die Stadt Leutkirch im Allgäu bittet die Kinderfestbesucher deshalb, das Auto nach Möglichkeit auf einem Parkplatz in der Stadt oder noch besser zu Hause zu lassen. Von der Innenstadt aus ist der Festplatz in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Fußgänger die aus Richtung Repsweihersiedlung kommen, können den Zugang zur Wilhelmshöhe über den Zeisigweg nutzen. Dieser Weg (auch Hochzeitsweg genannt) ist in der Dunkelheit auch beleuchtet.