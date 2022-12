Leutkircher Kinder beschenken Schüler in Albanien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum vierten Mal haben sich Leutkircher Kinder engagiert, um albanischen Kindern zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen. Privatpersonen aus Österreich, Deutschland und eben dem Allgäu sammeln für die Spendenlieferungen und verteilen diese persönlich vor Ort an die Bedürftigen. Dieses Jahr haben sich wieder Kinder aus den Schulen in Ausnang, Friesenhofen und Wuchzenhofen, sowie die Kleinen aus den Kindergärten in Urlau und Friesenhofen daran beteiligt.

Die Schüler befüllten weihnachtlich dekorierte Kartons mit nützlichen Utensilien für die Schule oder mit Sanitärartikeln, aber auch mit kleinen Spielsachen, Süßigkeiten, Mützen und Schals. Über diese, hierzulande alltäglichen Dinge, freuen sich die Kinder und Ihre Eltern in den abgelegenen Gebirgsdörfern der Mokra-Region in Albanien sehr.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Freunden und Bekannten für die Spenden bedanken, besonders bei der Kinderhilfe Magita in Leutkirch sowie bei der Brauerei Kronburg für die Spende von Bänken für den Schuhlhof in Poroçan. Insgesamt konnten 1000 Bananenschachteln mit Kleidung für die Eltern und 350 Weihnachtspakete für die Kinder überreicht werden.

An dieser Stelle bedankt sich Anton Singer mit dem Team des „Freundeskreises für Poroçan“ recht herzlich bei allen Kindern und Eltern für die Beteiligung an dieser tollen Hilfsaktion zu Weihnachten 2022.