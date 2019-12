Leutkircher Kinder beschenken albanische Schüler

Bereits zum zweiten Mal engagieren sich Leutkircher Kinder zum Weihnachtsfest, um bedürftigen Kindern in Albanien eine Freude zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Freundeskreis für Poroçan.

Seit über zehn Jahren organisiere der Freundeskreis Hilfsfahrten in die abgelegenen Gebirgsdörfer der Mokra-Region in Albanien, heißt es in dem Schreiben. Mit ihren Hilfsgütern versuchen sie, den Menschen dort das Leben angenehmer zu machen. Privatpersonen aus Deutschland, Österreich, und dem Allgäu sammeln und organisieren die Spendenlieferungen und verteilen diese persönlich vor Ort an die Bedürftigen.

Vergangene Woche konnten sich die Kinder der Schulen und Kindergärten aus Poroçan, Holtas, Gjerë, Kabash und Leshaj wieder an Geschenken erfreuen, die unter anderem auch von den Kindergärten aus Hofs, Urlau, und Friesenhofen, sowie von der Grundschule aus Ausnang und Wuchzenhofen gespendet wurden.

Insgesamt konnten 550 Bananenschachteln mit Kleidung für die Eltern und 340 Weihnachtspakete für die Kinder überreicht werden. An dieser Stelle bedankt sich Anton Singer mit dem Team des „Freundeskreises für Poroçan“ bei allen Kindern und Eltern für die Beteiligung an der Hilfsaktion.